Il sostituto di Bagnaia se l'è cavata positivamente in Portogallo, dove ha corso il sesto gran premio MotoGP del 2026: ma il suo anno in pista non è ancora concluso.

GP Portogallo: i risultati di Lecuona

Il venerdì del vice-campione del mondo Superbike 2026 era stato abbastanza complicato, soprattutto a causa delle due cadute avvenute nelle prequalifiche. Episodi del genere tolgono sempre un po' di fiducia, però lui non si è dato per vinto e assieme al team Ducati è riuscito a lavorare in una direzione che gli ha permesso di superare la Q1 e di approdare alla Q2 delle Qualifiche, pur non andando poi oltre un dodicesimo tempo che lo ha fatto partire dalla quarta fila della griglia MotoGP all'Autodromo Internacional do Algarve.

Nella sprint race è riuscito a conquistare un punto, chiudendo al nono posto, l'ultimo che dà punti. Nella gara lunga, invece, si è classificato decimo. Concludere nella top 10 a Portimao è stato certamente qualcosa di soddisfacente per Lecuona, che pur correndo senza alcuna pressione aveva comunque il desiderio di ottenere risultati dignitosi.

Iker sorride, ma il 2026 non è ancora finito

Ovviamente, il pilota valenciano è soddisfatto di come è andato il suo Gran Premio del Portogallo: "Sono molto contento di tutto il weekend. Vorrei ringraziare Ducati e tutti i ragazzi, l'intero team, per il lavoro svolto, soprattutto quello extra di venerdì. Sono davvero contento: la Sprint è andato bene, anche se abbiamo avuto qualche problema, mentre in gara mi sentivo molto, molto bene, specialmente nella seconda metà. Ero veloce e mi sentivo a mio agio, quindi non posso che ringraziare Ducati e tutti i ragazzi per il loro lavoro e per questa opportunità. Ora vedremo cosa succederà in futuro".

Se con la MotoGP dovrebbe avere chiuso per questo 2026 (Bagnaia ha già fatto capire che rientrerà a Valencia), invece la Superbike non ha ancora finito. Infatti, nelle giornate 9-10 dicembre ci sarà un importante test a Valencia: Lecuona risalirà sulla sua Panigale V4 R del team Aruba Ducati per provare delle novità in ottica 2027, su tutte le nuove gomme Michelin che sostituiranno le Pirelli.