Dopo aver brillato in Superbike e ben figurato da sostituto con Gresini, il 26enne valenciano corona un nno straordinario indossando la tuta ufficiale Ducati MotoGP a Portimao.

Iker Lecuona prenderà parte al Gran Premio del Portogallo 2026 come sostituto dell'infortunato Pecco Bagnaia nel team Ducati Lenovo MotoGP. Avrà l'occasione di affiancare Marc Marquez, colui che a Portimao dovrebbe laurearsi campione del mondo per la nona volta nella sua carriera. Potrà assistere da vicino alle celebrazioni di una delle leggende della storia delle corse motociclistiche e lo farà indossando la tuta rossa della squadra che ha vinto quattro degli ultimi cinque titoli piloti. Sarà un weekend da godersi il meglio possibile per il 26enne valenciano, che quest'anno è stato molto impegnato tra Mondiale Superbike e convocazioni in MotoGP.

Lecuona, carriera salvata in Superbike

Lecuona è un top rider della SBK: nel 2027 assalto al titolo

Nel 2026 Lecuona è stato vice-campione del mondo SBK con il team Aruba.it Ducati, che lo ha scelto come sostituto di Alvaro Bautista dimostrando di aver avuto ragione nel credere in lui. Dopo quattro anni complicati nel team Honda HRC, con tante cadute e degli infortuni, non era scontato che lo spagnolo riuscisse ad essere così competitivo e costante salendo sulla Panigale V4 R. Invece, dopo un po' di rodaggio iniziale, ha macinato una enorme quantità di podi: 32 su 36 gare totali, incluse 4 vittorie, le sue prime in Superbike.

Firmare con il team Aruba.it Ducati ha salvato e rilanciato la sua carriera. I risultati gli hanno permesso di siglare un nuovo contratto, ma stavolta di durata biennale: fino alla stagione Superbike 2028 correrà con una squadra super competitiva e potrà pensare di laurearsi campione del mondo. Qualcosa che sembrava difficile da pensare quando faticava con la problematica CBR1000RR-R Fireblade SP.

Le chiamate in MotoGP da sostituto

Lecuona, sei chance in MotoGP in sella alla Ducati

Nel 2026 Lecuona ha disputato dodici round del calendario del WorldSBK e con quello a Portimao arriverà a quota sei gran premi MotoGP. Un'annata molto intensa che gli ha permesso anche di tornare a correre in top class a distanza di tre anni dall'ultima volta: nel 2023 ne aveva disputati sette di gran premi e sempre da sostituto. Aveva rimpiazzato Marc Marquez e Joan Mir nel team ufficiale Repsol Honda e Alex Rins nel team satellite Honda LCR.

Quest'anno è stato chiamato dal team Gresini per sostituire Alex Marquez e Fermin Aldeguer a causa dei rispettivi infortuni. Ha ben figurato, il suo miglior risultato è stato il settimo posto nella gara al Balaton Park Circuit (Ungheria), dove ha fatto la sua prima apparizione del 2026 in MotoGP. È andato a punti nelle sprint a Phillip Island e Lusail (nono posto), in Qatar ha anche chiuso la gara lunga al decimo posto. A Portimao con i colori del team Ducati Lenovo proverà a fare del suo meglio in sella alla Desmosedici GP26 di Pecco Bagnaia. A un futuro ritorno in pianta stabile in MotoGP non vuole pensare, ma chissà...

Il 2026 di Iker non è finito

Con quello a Portimao dovrebbero essere finiti i weekend di gara di Lecuona per quest'anno, però non tutti gli impegni in pista. Infatti, nel test Superbike in programma a Valencia nelle giornate di mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre ci sarà anche lui assieme al team Aruba.it Ducati e al nuovo compagno di squadra Franco Morbidelli.

Importante percorrere chilometri con le nuove gomme Michelin e le altre novità, andando così ad accumulare dati preziosi che serviranno per prepararsi al 2027. Iker non si accontenta di quanto fatto quest'anno, sa che senza Nicolò Bulega avrà una grande occasione di puntare al titolo mondiale SBK.