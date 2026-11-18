Presentato in anteprima a EICMA 2026, Stop&Up rivoluziona il parcheggio delle moto: addio fatica, più stabilità anche sui terreni irregolari. I dettagli.

I Saloni sono l'occasione migliore per presentare innovazioni e anteprime. Rispecchia queste definizioni Stop&Up, l'innovativo cavalletto elettro-oleodinamico automatico per moto e scooter. Una novità studiata dall'azienda ligure SPA Stampaggio Plastica Affini (con brevetto a livello globale) e disegnata da DDesign Lab, un'innovazione in versione definitiva svelata in anteprima all'EICMA 2026. Cos'ha di particolare? Che si tratta di un dispositivo che permette di sollevare e stabilizzare il veicolo in posizione verticale senza alcuno sforzo fisico. Al momento non c'è un listino prezzi né è stata annunciata una data di vendita, l'azienda produttrice ha intanto avviato contatti con diverse case motociclistiche per integrare il dispositivo come equipaggiamento di serie o optional ufficiale sui futuri modelli in gamma. In attesa di saperne di più (ci si aspettano aggiornamenti ad inizio 2027), vediamo come funziona.

Stop&Up, il cavalletto innovativo

SPA - Stampaggio Plastica Affini S.p.A. è un'azienda con sede a Rossiglione (Genova) guidata da Roberto Candelo insieme alle figlie Carolina e Isabella. Fondata ufficialmente nel 1967 (ma le origini produttive sono del 1960), è specializzata nella progettazione, industrializzazione e produzione di componenti in materiali termoplastici, in particolare tramite stampaggio a iniezione e costruzione interna di stampi. È questa l'azienda che ha svelato in anteprima il sistema brevettato a livello globale a fine ottobre, mostrandone poi la versione ufficiale e definitiva al rinomato Salone di Milano nei primi di novembre.

Come funziona? Il sistema si attiva premendo un semplice tasto sul manubrio o sul cruscotto (o anche tramite telecomando dedicato), da qui solleva automaticamente il mezzo in posizione verticale senza sforzo fisico. La differenza coi sistemi tradizionali è che non imposta quando sia sconnesso o inclinato il terreno in questione: il sistema infatti è studiato per offrire stabilità con qualsiasi irregolarità o dislivello. A motore acceso funziona solo a ruote ferme, freno azionato e col mezzo in posizione verticale, impedendo attivazioni accidentali in movimento o con moto troppo inclinata. È anche dotato di blocco meccanico per le soste lunghe, una sorta di deterrente antifurto allo stesso tempo. In caso di guasto elettronico o batteria scarica, il cavalletto può essere scollegato dal circuito elettro-oleodinamico e utilizzato manualmente come un normale cavalletto tradizionale.

Uno dei vantaggi è che il suo design è concepito per adattarsi a ogni moto, di pesi e categorie differenti, dalle piccole cilindrate ai mezzi più pesanti. Questo sistema Stop&Up elimina totalmente la fatica fisica, ovvero la necessità di fare leva col peso del corpo per issare le moto sui rispettivi cavalletti, in particolare quelle più pesanti. Abbiamo già citato la maggiore stabilità, ma aggiungiamo anche il minore ingombro, visto che una moto perfettamente dritta può parcheggiare in spazi più stretti rispetto ad una inclinata lateralmente coi cavalletti tradizionali. Come detto inizialmente, per ora non si conoscono né prezzo né data di immissione in commercio, ma l'ipotesi è che basterà aspettare l'anno prossimo per avere maggiori informazioni in merito.