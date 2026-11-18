Il futuro pilota Yamaha risponde a ciò che viene detto sul suo carattere e riconosce che c'è qualcosa delle gare che mal digerisce.

Il 2026 è un anno che ha confermato che Ai Ogura è assolutamente uno in grado di correre in MotoGP a ottimi livelli. Dopo un primo anno da rookie in cui aveva già mostrato lampi del suo talento, nel secondo è cresciuto ulteriormente e ha fatto vedere il suo valore. Ovviamente, i margini di miglioramento sono ancora grandi ed è un peccato che si sia infortunato nella gara a Silverstone, in un momento in cui era tra i contendenti al titolo. Aver dovuto saltare Aragon e Misano ha messo fine al suo sogno

In questo momento è quinto nella classifica generale e può ambire alla quarta posizione occupata da Pedro Acosta, che lo precede di 15 punti. E a -12 dal giapponese c'è Fabio Di Giannantonio. Negli ultimi due gran premi del 2026 a Portimao e Valencia sarà interessante seguire anche questa battaglia. Chiudere nella top 5 del Mondiale è sempre una soddisfazione.

MotoGP, Ogura e la fama da "uomo di ghiaccio"

Il pilota del team SuperFile Trackhouse ha concesso un'intervista al sito ufficiale MotoGP e ha raccontato alcune cose interessanti di sé, smentendo anche di essere una persona fredda come appare spesso da fuori: "Nutro una grande passione per le corse motociclistiche e metto molta passione in quello che faccio. Non sono di ghiaccio, come tutti pensano. Ma in realtà non mi importa come mi vedono gli altri, sto bene così come sono. Sulla moto, giù dalla moto, in pista, fuori pista, credo di essere più o meno la stessa persona".

Ogura ha anche ammesso che c'è un momento specifico che da pilota non gli piace affatto: "Odio le sensazioni che provo prima delle partenze delle gare. È stress, non mi piacerà mai quel tipo di sensazione. Ma se sei un pilota, capisco che devi farci i conti. Quello stress è anche il motivo per cui si prova tanta soddisfazione dopo un buon risultato. Quindi è un dare e avere. Ed è uno dei motivi principali per cui amo le corse".

Yamaha scelta vincente?

Nel 2026 ha coronato il sogno di vincere una gara MotoGP, è successo ad Assen ed è qualcosa che gli ha generato emozioni uniche: "Vincere in MotoGP significa, almeno in quel giorno, essere l'uomo più veloce del mondo su due ruote. È ciò che tutti inseguono, ciò che tutti cercano. È la sensazione più bella che abbia mai provato".

Al termine dell'attuale campionato lascerà il team Trackhouse e approderà nel box del team factory Yamaha. Oggi è impossibile dire se la scelta di firmare per la casa di Iwata sia stata quella corretta per la sua carriera, nel 2027 ci saranno un nuovo regolamento tecnico e un nuovo fornitore di gomme (Pirelli), dunque non si possono prevedere i valori in pista. Chiaramente, qualche dubbio su Yamaha è normale averlo, anche perché con il motore V4 ha poca esperienza e questo fattore potrebbe essere uno svantaggio rispetto alla concorrenza.