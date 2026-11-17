La stagione di debutto in top class da incubo e l'ultimo infortunio impedirà al turco di guidare la Yamaha 850 nell'ultimo test dell'anno: focus recupero e sul 2027.

L'aveva immaginato un po' diverso il suo primo anno in MotoGP, pur consapevole di andare incontro a tante difficoltà. Sicuramente non pensava che avrebbe dovuto concludere la stagione con anticipo a causa di un infortunio. Il 19 ottobre scorso, dopo il Gran Premio d'Indonesia in cui si era lussato la spalla destra, era già stato annunciato che avrebbe saltato tutti i successivi gran premi del calendario 2026.

Rimaneva una piccola speranza per il test a Valencia del 1° dicembre, ma poco fa Yamaha ha comunicato che il tre volte campione del mondo Superbike non vi prenderà parte: "L'ultima visita di controllo con la TAC ha confermato che la sua spalla sta guarendo con un anticipo rispetto ai tempi previsti - si legge nella nota ufficiale -. Tuttavia, Toprak salterà le prossime 2 gare + il Test di Valencia mentre si concentra sul suo recupero".

Razgatlioglu: l'incidente e l'infortunio in Indonesia

Nel corso delle FP2 al Mandalika International Circuit, il pilota del team Prima Pramac Yamaha è stato protagonista di un highside in curva 13. A seguito della caduta, la spalla destra gli era uscita fuori sede e lui stesso se l'è rimessa a posto, prima ancora che intervenisse il personale di soccorso. Nonostante il dolore, ha deciso di stringere i denti: ha disputato regolarmente le Qualifiche e poi la Sprint. Durante la notte, però, il dolore e il gonfiore sono peggiorati: ha cercato comunque di portare a termine il weekend del GP in Indonesia, ma si è ritirato dopo otto giri della gara lunga. È rientrato al box a causa della totale mancanza di forza e mobilità nel braccio destro.

Rientrato in Europa, è stato sottoposto a esami approfonditi a Milano e i risultati hanno evidenziato un infortunio più serio del previsto. Si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico e ha concluso con anticipo un primo anno di MotoGP davvero negativo. Solo 18 punti conquistati e tantissima fatica con una Yamaha M1 non competitiva. Doversi adattare al prototipo di Iwata e alle gomme Michelin è stato difficile anche per un fenomeno della Superbike come lui, che sperava di potersela cavare meglio al debutto nella top class. Purtroppo per Razgatlioglu e i colleghi di marchio, Yamaha non ha fatto progressi troppo significativi durante il campionato e ciò ha impedito loro di affacciarsi alle posizioni che più contano, relegandoli più volte ai margini della zona punti.

Toprak sperava di poter salire in sella alla Yamaha in configurazione 2027 nel test a Valencia di inizio dicembre, ma non potrà farlo. Si concentrerà sul suo recupero fisico e attenderà prima di risalire in sella. Il prossimo sarà un anno da dentro o fuori, probabilmente: se le cose non dovessero andare bene in MotoGP, non è escluso un ritorno in Superbike per il 2028. La sua speranza è che la casa di Iwata stia lavorando bene al nuovo prototipo e che le gomme Pirelli gli permettano di tornare a guidare come piace a lui.