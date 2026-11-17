Casco, maglietta, pantaloncini corti e scarpe da ginnastica. Nient'altro. Così Mick Doohan si è presentato davanti a una delle sue Honda NSR500, il missile a due tempi con cui ha dominato la classe 500 negli anni Novanta. Il cinque volte campione del mondo, oggi 61enne, è stato ripreso mentre scaldava il motore nella sua casa in Australia, prima di partire lungo il vialetto. Un video che sta facendo il giro del web e che riporta indietro di quasi trent'anni.

La NSR500 con il numero uno

La moto non è una replica qualsiasi. La NSR500 sfoggia i celebri colori Repsol Honda degli anni Novanta e la tabella con il numero uno sulla carena anteriore e sul codone, il simbolo del campione in carica. A colpire, però, è l'abbigliamento del pilota australiano: nessuna tuta in pelle, nessuna protezione oltre al casco. "Non sono in molti ad avere la possibilità di vedere una cosa del genere", commenta la persona che sta filmando la scena.

Pochi motociclisti al mondo meritano la stessa fiducia di Doohan in sella a un prototipo da Gran Premio. Ma vederlo accendere una 500 a due tempi vestito come per una passeggiata in spiaggia resta un'immagine decisamente fuori dall'ordinario.

Cinque titoli di fila nonostante gli infortuni

Doohan ha costruito la sua leggenda proprio con la NSR500, vincendo cinque titoli consecutivi nella classe regina dal 1994 al 1998 dopo aver superato gravi infortuni alle gambe. Nel suo palmarès ci sono 54 vittorie nei Gran Premi. La corsa verso il sesto mondiale consecutivo si è interrotta nel 1999, con l'incidente di Jerez alla terza prova della stagione che ha messo fine alla sua carriera. Secondo Visordown, nella classe 500/MotoGP soltanto Giacomo Agostini è riuscito a centrare sei titoli di fila. L'australiano resta comunque il pilota del suo Paese con più mondiali vinti nella classe regina.

Il modello di Casey Stoner

"un sogno" seguire le orme del connazionale. Quell'anno Stoner ha conquistato il suo secondo titolo, quattro anni dopo il primo con Ducati, prima di ritirarsi alla fine del 2012. Più tardi ha spiegato perché mette Doohan davanti a tutti: "Altri [campioni plurititolati della 500cc/MotoGP] non hanno mai dovuto affrontare gli infortuni che ha avuto lui. Non credo che nessuno sarebbe riuscito a ottenere i risultati che ha ottenuto lui". Il percorso di Doohan ha ispirato molti piloti australiani, a partire da Casey Stoner . Quando è approdato in Repsol Honda nel 2011, il due volte campione MotoGP ha definito" seguire le orme del connazionale. Quell'anno Stoner ha conquistato il suo secondo titolo, quattro anni dopo il primo con Ducati, prima di ritirarsi alla fine del 2012. Più tardi ha spiegato perché mette Doohan davanti a tutti: "".

Il video arriva poche settimane dopo un altro momento speciale per Doohan: al Gran Premio d'Australia di quest'anno ha ricevuto ufficialmente la medaglia della MotoGP Hall of Fame. Un'edizione dal sapore storico, l'ultima a Phillip Island prima del trasferimento ad Adelaide nel 2027. La MotoGP cambierà casa in Australia, ma a giudicare da queste immagini la passione di Doohan per la sua NSR500 non ha nessuna intenzione di andare in pensione.