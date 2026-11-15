La visiera del futuro è italiana: la tecnologia IRID che conquista i caschi

La visiera che si adatta alla luce in 0,09 secondi: il brevetto italiano IRID che sta conquistando i caschi di moto.

IRID... Ma andiamo con ordine. Tra le tante novità viste all' Sapete cosa c'è dietro un'innovazione? In questo caso un brevetto di una tecnologia sviluppata da dall'azienda bresciana... Ma andiamo con ordine. Tra le tante novità viste all' EICMA 2026 citiamo Irid Dynamic Visor, una visiera di nuova generazione di LS2 Helmets, marchio di caschi spagnolo in collaborazione con gli specialisti ottici dell'azienda italiana Out Of, capace di adattarsi automaticamente alle variazioni di luce davvero in un batter d'occhio. Vi raccontiamo però brevemente cosa c'è dietro.

Come funziona la tecnologia brevettata

La tecnologia delle lenti e visiere dinamiche a cristalli liquidi alimentate ad energia solare è un brevetto italiano, sviluppato dall'azienda bresciana IRID, costola del marchio di ottica sportiva Out Of, poi diventata ramo tecnologico dedicato ( IRID Technology ) che fornisce componenti a marchi internazionali. Si tratta di un sistema ottico elettrocromico autoalimentato a energia solare che cambia la tonalità della lente in meno di un secondo senza usare batterie, un'innovazione decisamente interessante ideata dai fratelli Federico, Roberto e Laura Righi. Un progetto protetto da oltre 6 brevetti internazionali e ha vinto importanti riconoscimenti nel settore ottico (come il Silmo d'Or, l'Oscar dell'ottica). A differenza delle lenti fotocromatiche tradizionali, che sfruttano una lenta reazione chimica attivata dai raggi UV, il sistema IRID funziona tramite un processo fisico-elettronico istantaneo.

Ha una cella fotovoltaica integrata: nella parte superiore della lente o della visiera è infatti incastonato un minuscolo pannello solare che cattura la luce ambientale. Il microchip di controllo nella cella misura costantemente l'intensità luminosa circostante, ed invia un micro-impulso elettrico ad uno speciale film a cristalli liquidi dentro la lente. Di conseguenza i cristalli ruotano, modificando la quantità di luce che attraversa la lente in modo continuo e uniforme, senza scatti preimpostati. Non ci sono tasti da premere né dispositivi da ricaricare via cavo: in assenza di luce il sistema si disattiva istantaneamente, tornando trasparente. Nello specifico, varia dinamicamente dal 60% (in condizioni di scarsa luminosità) al 20% (sotto il sole diretto), garantendo una gradazione fluida che evita abbagliamenti o cali improvvisi di visibilità.

Quali vantaggi tecnici?

Non essendoci appunto batterie da ricaricare, il sistema non subisce degrado nel tempo, non teme il freddo estremo ed il peso è trascurabile. A differenza delle lenti chimiche classiche, il passaggio da chiaro a scuro e viceversa avviene in 0,09 secondi, molto meno di un secondo. Essendo governato dalla luce visibile e non dagli ultravioletti, il sistema funziona perfettamente anche dietro il parabrezza di un'auto, in giornate nuvolose o all'ombra. È un sistema impermeabile, visto che elettronica e film sono completamente sigillati e resistenti all'acqua, così come resistente ai graffi, dotato di protezione anti-UV, con trattamento anti-appannamento testato per resistere fino a 120 secondi consecutivi in condizioni critiche. Ne esistono due varianti, Clear (per l'uso stradale) e Dark (più scura, per la pista).

Attualmente viene venduta assieme ai caschi, ad esempio l'integrale racing in carbonio LS2 Thunder GP Aero. In questa circostanza, pacchetto completo, il prezzo è attorno agli 800 euro, per altri modelli bisogna consultare il listino ufficiale dei rispettivi marchi. Nel settore moto infatti questa tecnologia IRID è stata introdotta da grandi produttori di caschi, vi abbiamo citato LS2 ma aggiungiamo pure Shark o Nolan, dotati di queste visiere intelligenti omologate che eliminano l'abbagliamento improvviso o il buio all'entrata delle gallerie. Non solo moto, visto che questa tecnologia è stata adottata anche in diverse linee di occhiali da sole sportivi, specialmente nello sci e nel ciclismo. L'azienda bresciana sta anche lavorando all'integrazione di questa innovazione su lenti da vista, dispositivi di protezione individuale, ambito militare e settore automotive.