Lo scooter sfida la moto, mercato italiano a due velocità: cosa ci ha detto l'EICMA 2026

L'EICMA 2026 a Milano mostra un mercato a velocità diverse per quanto riguarda le due ruote. Il commento di AICMOTO, Associazione Italiana Concessionari Moto.

Scooter +10,80%, moto −1,27%: dietro la crescita complessiva emergono mercati a velocità diverse. L' EICMA 2026 lascia informazioni discordanti dalla prospettiva dei concessionari. Per AICMOTO è importante valutare non solo quanti veicoli vengono immatricolati, ma quale mercato sta effettivamente prendendo forma. Appare però chiaro come ormai lo scooter sia diventato un diretto "concorrente" della moto, dalla qualità ai servizi ai prezzi.

A ottobre il mercato italiano delle due ruote a motore ha registrato 27.040 immatricolazioni (+6,61%): gli scooter crescono del 10,80%, mentre le motociclette arretrano dell'1,27%. Nei primi dieci mesi del 2026 le immatricolazioni complessive raggiungono 351.963 unità (+10,53%), con un divario netto tra scooter (+14,76%) e moto (+4,29%).

Lo scooter supera i confini della mobilità urbana

"Lo scooter cresce a doppia cifra, mentre la moto ha un andamento molto più contenuto" ha infatti evidenziato Pier Francesco Caliari, Direttore Generale di AICMOTO. "Ma ridurre questo fenomeno alla sola mobilità urbana sarebbe un errore: stanno cambiando i mezzi e il modo in cui le persone li utilizzano. Il veicolo per gli spostamenti quotidiani convive ormai con proposte di cilindrata superiore, anche di impostazione adventure, pensate per viaggiare e affrontare percorsi extraurbani. Alcuni modelli hanno caratteristiche tecniche e ciclistiche sempre più vicine a quelle delle motociclette. Per una parte della clientela, lo scooter sta diventando una vera alternativa alla moto tradizionale".

La trasformazione della mobilità si coglie anche in altri segmenti: a ottobre i quadricicli hanno registrato 1.905 immatricolazioni (+34,63%), dato distinto dal totale delle due ruote. La crescita di soluzioni differenti segnala esigenze sempre più diversificate.

Le indicazioni di EICMA: più scelta e concorrenza globale

Il Salone mette in evidenza un'offerta in espansione nelle piccole e medie cilindrate e nei modelli crossover e adventure, insieme a una competizione internazionale più intensa. I costruttori emergenti stanno alzando il livello di design, componentistica e dotazioni, mentre quelli storici rispondono con nuove soluzioni e un'attenzione crescente all'accessibilità d'uso. La reputazione di un marchio resta importante, ma da sola non basta più a orientare l'acquisto.

"Ad EICMA abbiamo osservato una grande varietà di proposte" ha aggiunto Caliari. "Ma più modelli e più marchi non significano necessariamente più motociclisti. In un mercato delle moto che cresce poco, l'offerta si confronta anche per conquistare quote esistenti. Le concessionarie devono saper distinguere le novità capaci di generare domanda duratura da quelle che rischiano soltanto di aumentare la complessità dell'assortimento".

"La sicurezza non è un accessorio"

Accanto alle novità di prodotto, emerge il tema della sicurezza: sistemi elettronici di assistenza alla guida e dispositivi di protezione individuale sempre più evoluti, compresi airbag indossabili di nuova generazione. Per i concessionari, anche la capacità di spiegare queste tecnologie e accompagnare il cliente verso scelte consapevoli diventa parte del servizio.

"La sicurezza non dovrebbe essere considerata un accessorio secondario" ha evidenziato Attilio Pogliani, Presidente di AICMOTO. "Le innovazioni hanno valore quando diventano comprensibili, utilizzabili e realmente accessibili al motociclista. Anche in questo il concessionario può fare la differenza, attraverso una consulenza che non si esaurisce nella scelta del veicolo".