Anche Lambretta accelera sull'elettrico: via alla produzione dello scooter Elettra S

In occasione dell' EICMA 2026, Lambretta ha ufficializzato l'avvio della produzione del suo scooter elettrico e svelato due serie limitate per i suoi prossimi 80 anni. I dettagli.

Lambretta non è da meno: oltre alla gamma 2027 ed alle serie in edizione limitata per il prossimo 80° compleanno (ora è gestito da una holding internazionale, ma il marchio nasce nel 1947 come Innocenti Lambretta), è stato anche confermato l'avvio della produzione di Elettra S, il primo vero scooter di serie del marchio milanese (già svelato ufficialmente nell'edizione 2025). Un modello che concretizza la linea dettata dal concept futuristico Elettra presentato al L'elettrico è stato uno dei settori dominanti dell'EICMA 2026, a indicare una tendenza ormai diffusa in tutte le case.non è da meno: oltre alla gamma 2027 ed alle serie in edizione limitata per il prossimo 80° compleanno (ora è gestito da una holding internazionale, ma il marchio nasce nel 1947 come Innocenti Lambretta), è stato anche confermato l'avvio della produzione di, il primo vero scooter di serie del marchio milanese (già svelato ufficialmente nell'edizione 2025). Un modello che concretizza la linea dettata dal concept futuristico Elettra presentato al Salone lombardo nel 2023. Vediamo i dettagli di questo primo modello elettrico e delle due serie limitate.

Lambretta Elettra S, la scheda tecnica

Questo modello a zero emissioni monta un motore sincrono a magneti permanenti da 3 kW continui (5 kW di picco), alimentato da una batteria NMC da 4,5 kWh che garantisce fino a 119 km di autonomia (in modalità Eco), una velocità massima di 90 km/h, coppia massima 148 Nm alla ruota e tre mappe di guida (Eco, Normal, Sport). Riguardo alla batteria, la ricarica standard è di circa 5 ore e 14 minuti con caricatore da 800 W, che scende a circa 3 ore e 24 minuti con la ricarica rapida tramite caricatore da 1320 W. A livello di ciclistica e freni: struttura in acciaio, sospensione anteriore a doppia bielletta con ruota trascinata (che richiama la Lambretta d’epoca), sospensione posteriore con monoammortizzatore disposto orizzontalmente, impianto frenante con doppio disco (anteriore e posteriore) con ABS, ruote da 12'' con pneumatici 100/70 all’anteriore e 120/70 al posteriore, un compromesso equilibrato tra agilità urbana e stabilità alle velocità massime consentite. Peso in ordine di marcia di 131 kg, altezza sella 780 mm, interasse 1380 mm, display TFT ad alta definizione e fanaleria full LED. Le prime stime indicavano un prezzo di lancio intorno ai 6.500 euro, l'ufficialità arriverà in seguito, ma ricordiamo che è un mezzo che potrà beneficiare degli Ecobonus statali.

I modelli speciali per l'80° anniversario

Oltre allo scooter elettrico, Lambretta ha presentato anche due modelli speciali in vista del 2027, quando appunto festeggerà 80 anni. Come abbiamo detto la gestione è cambiata, ma la nascita del marchio rimane sempre il 1947 e vuole festeggiare la sua lunga storia con qualcosa di speciale anche per gli appassionati del marchio. Ecco quindi due edizioni limitate a circa 900 esemplari ciascuna, già ordinabili e di imminente consegna, anche se i listini ancora non sono noti.

Lambretta Serie J Limited Edition (J125 e J200)

Come indicato tra parentesi, offre due motorizzazioni monocilindriche 4 tempi raffreddate a liquido da 124,6 cc e 174,5 cc, abbinate a scocca in metallo. Sospensione anteriore: doppia bielletta a ruota tirata con doppio ammortizzatore. Sospensione posteriore: doppio ammortizzatore laterale. Ruote da 12'', freni a disco con ABS a doppio canale, peso di 139 kg in ordine di marcia, serbatoio da 9 litri (consumo dichiarato di circa 2,5 litri per 100 km), altezza sella 790 mm, display TFT con connettività smartphone, fanaleria full LED, avviamento keyless, doppia presa di ricarica USB-A e USB-C. Viene proposto con l'inedita livrea Cream and Black abbinata a sella Dark Grey, parafango anteriore fisso e logo celebrativo "80°" sulle fiancate.

Lambretta Serie X Limited Edition (X250 e X300)

Riprende integralmente la meccanica sportiva della gamma standard, declinata nelle versioni X250 e X300. Quest'ultima con motore monocilindrico da 275 cc, 24,8-25,1 CV a 8250 giri/minuto e 24,5 Nm a 6250 giri/minuto. Telaio semi-monoscocca tubolare in acciaio, livrea esclusiva Crayon Grey and Black con sella nera e parafango fisso, mantenendo le linee moderne e affilate della gamma. Sospensione anteriore: doppio braccio oscillante a ruota tirata con doppio ammortizzatore. Sospensione posteriore: doppio ammortizzatore (regolabile nel precarico). Impianto frenante: dischi da 220 mm (anteriore) e 219 mm (posteriore) con ABS a doppio canale. Ruote da 12'' (120/70-12 ant. / 130/70-12 post.) tubeless, peso 160 kg a secco, dimensioni 1.922 mm x 741 mm x 1.117 mm, interasse 1370 mm, altezza sella 790 mm, serbatoio da 7,5 litri, display digitale TFT con connettività, fanaleria full LED, avviamento keyless.