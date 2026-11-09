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Superbike 2027, griglia al completo: Miller, Morbidelli e Binder contro Lecuona. Fuori Bautista e Petrucci

Superbike
di Elisabetta Lubrani
Superbike: lo schieramento 2027
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Il campione del mondo se ne va in MotoGP, ma dalla MotoGP arrivano in tre. La griglia del Mondiale Superbike 2027 è definitiva. Nella stagione che segna il debutto delle gomme Michelin, il paddock delle derivate di serie perde Nicolò Bulega e accoglie Jack Miller, Franco Morbidelli e Brad Binder: tre piloti che hanno vinto Gran Premi nella classe regina.
Sono tre 'debuttanti' di lusso, che proveranno subito a mettersi in mezzo alla lotta per il titolo. Il primo riferimento sarà Iker Lecuona, vicecampione del mondo in carica e quindi l'uomo da battere in assenza di Bulega.

Ducati domina i numeri

Al via ci saranno 22 piloti. La Ducati resta la marca più rappresentata con nove moto, davanti alle sei Yamaha. Seguono BMW, bimota e Honda con due moto ciascuna, mentre la Kawasaki avrà un solo esemplare in pista. Il Mondiale SBK riparte quindi con una netta maggioranza di Panigale, ma su un terreno nuovo per tutti: il cambio di fornitore di pneumatici obbligherà ogni squadra a ripartire quasi da zero nella messa a punto. In più viene reintrodotta la limitazione dei giri motore, in coppia con il controllo del flusso del carburante: entrambi i parametri verranno aggiustati ogni tre round in base ai risultati.
Nicolò Bulega sale in MotoGP e lascia il titolo Superbike vacante

Chi resta a casa

L'arrivo dei tre big della MotoGP ha un rovescio della medaglia. Nella lista dei partenti 2027 non compaiono Alvaro Bautista, già campione del mondo Superbike, e Danilo Petrucci, capace di vincere gare sia in MotoGP che nelle derivate. Due nomi pesanti, soprattutto per il pubblico italiano, che non avranno una sella nel prossimo Mondiale.
L'ultima casella libera è stata occupata da Albert Arenas, fresco campione del mondo Supersport, che guiderà la seconda Ducati V4 R del team Go Eleven al fianco di Lorenzo Baldassarri. Lo spagnolo ha avuto la meglio su Alex Delbianco, doppio campione italiano, come avevamo raccontato in SBK Albert Arenas, un altro spagnolo alla corte Ducati: Alex Delbianco dimenticato.
Con la griglia chiusa, l'attenzione si sposta ora sui primi chilometri con le Michelin: lì si capirà quanto tempo serviranno a Miller, Morbidelli e Binder per adattarsi alla Superbike e se Lecuona saprà raccogliere l'eredità di Bulega.

Lo schieramento 2027 

Aruba.it Racing Ducati - Iker Lecuona (SPA) Franco Morbidelli ITA)
Barni Spark Racing Team Ducati - Yari Montella (ITA Xavi Vierge (SPA)
Team GoEleven Ducati - Lorenzo Baldassarri (ITA) Albert Arenas (SPA)
ELF Marc VDS Racing Team Ducati - Sam Lowes (GB)
Motocorsa Racing Ducati - Alberto Surra (ITA)
Superbike Advocates Racing Ducati - Tommy Bridewell (GB)
Pata Maxus Yamaha - Andrea Locatelli ITA) Jack Miller (AUS)
GYTR GRT Yamaha WorldSBK - Remy Gardner (AUS) Stefano Manzi (ITA)
Motoxracing WorldSBK Team Yamaha - Mattia Rato (ITA) Twan Smits (OLA)
ROKiT BMW Motorrad - Miguel Oliveira (POR) Brad Binder (
bimota by Kawasaki Racing Team - Alex Lowes (GB) Axel Bassani (ITA)
Honda HRC Honda- Jake Dixon (GB) Somkiat Chantra (Tha)
Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki - Garrett Gerloff (Usa)
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diElisabetta Lubrani

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