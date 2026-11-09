Italia al centro della sfida europea di LetBe: ecco i cinque modelli presentati a EICMA 2026

LetBe e Pelpi International, annunciata la partnership strategica a EICMA 2026: il marchio cinese punta al mercato europeo con una rete di distribuzione e assistenza in Italia.

LetBe e di Pelpi International (azienda di Arosio, Como): una partnership strategica piuttosto importante annunciata ufficialmente al La Cina alla conquista dell'Europa, con l'Italia come punto di riferimento. È questo il punto focale della presenza a EICMA 2026 die di(azienda di Arosio, Como): una partnership strategica piuttosto importante annunciata ufficialmente al Salone di Milano . È stato questo il tema centrale della conferenza stampa dal titolo eloquente: "Prevedere il futuro: eccellenza nella co-ingegneria". Parliamo infatti di un progetto industriale completo guidato appunto dal nostro paese che prevede lo sviluppo di modelli dedicati ai clienti europei, una rete di distribuzione ufficiale e un hub centrale per ricambi e assistenza. Ecco perché possiamo dire che per LetBe, che ha debuttato all'EICMA nel 2024, è un "secondo esordio", stavolta andando oltre la vetrina per la propria tecnologia e i propri prototipi globali.

UN'IDENTITÀ DISTINTIVA NEL PROGETTO EUROPEO

Dietro LETBE c'è il Gruppo Guangzhou Haojin, con circa 25 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di motociclette. Con il motto "Rompi gli schemi. Non accontentarti mai" racchiude l'ambizione del marchio di sfidare le convenzioni piuttosto che seguirle. Ora l'attenzione si concentra sull'Europa, non una pagina totalmente bianca per LETBE, ma stavolta è differente. Con PELPI International ora si guarda ad una comprensione più approfondita dei motociclisti europei e delle esigenze pratiche della rete di concessionari, per definire i prossimi passi del marchio. L'ambizione va oltre le motociclette in esposizione. La collaborazione con PELPI International mira a coniugare le capacità di sviluppo prodotto di LETBE con la conoscenza derivante dal lavoro diretto con i mercati europei.

Tre aree guideranno questo lavoro: i futuri prodotti basati sulle aspettative dei motociclisti locali; i ricambi e l'assistenza post-vendita per clienti e concessionari; e il marketing e la comunicazione sviluppati per il pubblico europeo. Per PELPI International, la collaborazione si basa sulla sua esperienza con i produttori internazionali di motociclette e sulle esigenze delle reti di distribuzione europee. Per LETBE, rappresenta un'opportunità per portare questa prospettiva di mercato nelle discussioni sulle future motociclette e sui servizi ad esse correlati.

CINQUE MODELLI, CINQUE ESPRESSIONI DI LETBE

Cinque famiglie di modelli hanno portato la filosofia di design di LETBE allo stand EICMA 2026.

NOMAD 350cc: Un maxi-scooter crossover, espressione della direzione stilistica originale di LETBE e del suo interesse per il comfort e la praticità, al di là del design convenzionale degli scooter.

KAIROS 125cc: Una delle due motociclette da 125cc presentate insieme all'EICMA, pensata per i motociclisti alla ricerca di una moto compatta e distintiva, adatta all'uso stradale.

KAIROS-R 125cc: Una seconda motocicletta da 125cc presentata insieme alla KAIROS, che illustra una diversa interpretazione del design stradale di LETBE.

FLYGON 125cc/220cc: Una scrambler urbana con un look inconfondibile e un design pensato per coniugare la guida quotidiana in città con il tempo libero e l'utilizzo all'aperto.

NEXOR 250cc: Una motocicletta orientata all'avventura, pensata per i motociclisti che amano esplorare percorsi alternativi, tra cui strade sterrate e superfici meno convenzionali.

Tutte le specifiche, la disponibilità sul mercato, l'omologazione, i prezzi ed i tempi di consegna per ciascun modello saranno confermati in comunicazioni ufficiali separate.