Più di dieci anni dopo, il 2015 non è ancora archiviato. Valentino Rossi è tornato sulla rivalità con Marc Márquez durante la presentazione della sua autobiografia e ha usato parole che non lasciano spazio a interpretazioni: lo spagnolo, in quella stagione, non avrebbe corso per il Mondiale ma per far perdere lui. Ed è una ferita che, ammette il Dottore, brucia ancora.

L'occasione è stata la puntata di Che Tempo Che Fa, dove il nove volte campione del mondo è stato ospite di Fabio Fazio per lanciare La mia storia, il libro scritto insieme a Giorgio Terruzzi, in libreria dal 10 novembre.

La frase su Márquez

Rossi ha parlato senza filtri di quel duello. La sintesi è tutta in una frase: «Márquez non lottava per il titolo, il suo obiettivo era farmi perdere; è qualcosa che fa ancora male».

Nella stessa intervista, il pesarese ha spiegato anche perché ha prolungato la sua carriera in MotoGP fino all'ultimo e ha raccontato il suo primo contatto con la Ferrari. Nel libro, ha detto, si è messo a nudo: «Mi sono esposto molto. Erano tanti anni che pensavo di scrivere questo libro e ne avevo una gran voglia. Così, ora che ci siamo decisi, lo abbiamo fatto fino in fondo».

Papà Graziano e la magia di Barcellona 2009

Le radici della sua passione portano a casa: «Sono sempre stato pilota perché mio padre, Graziano, era pilota. Era il nostro legame con le moto, le auto e il mondo dei motori. Per giocare con me mi portava in giro in moto o in macchina, come altri padri portano i figli a giocare a calcio». Un'idea che non lo ha mai abbandonato: «Non ho mai avuto un'altra idea. Ho sempre sperato di poter fare il pilota».

Spazio anche al sorpasso su Jorge Lorenzo all'ultima curva del GP di Catalogna 2009, uno dei momenti più amati dai tifosi. «Lì è un po' la forza della disperazione. Sei secondo, manca una curva e vuoi vincere a tutti i costi. Allora può venire fuori una magia o una stupidaggine», ha raccontato. Il limite, ha aggiunto, è il rispetto per l'avversario, mentre la differenza l'ha fatta il non arrendersi in un punto dove, sulla carta, non si poteva sorpassare.

Lo sguardo su Bezzecchi

Non è mancato un passaggio sull'attualità, con Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia al centro di una parte della chiacchierata. Su Bezzecchi, Rossi è stato netto: «Bezzecchi sta bene perché oggi ha vinto, ma è un po' deluso perché quest'anno aveva la possibilità di vincere il Mondiale, aveva la velocità, ma ha commesso troppi errori e, probabilmente, non ce la farà».

Da martedì la parola passa ai lettori: sarà La mia storia a dire quanto spazio Rossi abbia dedicato a quel 2015 che, a sentire lui, non ha ancora smesso di pesare. Inoltre sarà anche interessante valutare se e quanto Valentino è ancora presente nell'immaginario collettivo del pubblico. Perchè gli anni passano per tutti, anche per i super campioni.