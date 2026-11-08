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Pecco Bagnaia, doppia frattura confermata: rientra in Italia, sarà operato

MotoGP
di Matteo Bellan
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP in sella alla Desmosedici sulla griglia di partenza in Qatar
MotoGP, Pecco Bagnaia lascia il Qatar: rientra in Italia per essere operato
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Il pilota Ducati si è infortunato nella giornata di sabato e ha concluso anticipatamente il GP a Lusail: deve sottoporsi a un intervento chirurgico.
Francesco Bagnaia senza pace in una stagione MotoGP 2026 che continua a dargli motivi per essere deluso. Dopo delle buone prove e delle buone qualifiche, nella sprint race è avvenuto un incidente a seguito di un contatto provocato da Fermin Aldeguer e il tre volte campione del mondo ha avuto delle conseguenze fisiche.
Poco fa il team Ducati Lenovo ha fornito un ulteriore aggiornamento, confermando le fratture al quarto e al quinto metatarso del piede destro e annunciando che Bagnaia tornerà in Italia questo pomeriggio per sottoporsi a un intervento chirurgico volto a risolvere l’infortunio. L’operazione dovrebbe avvenire tra domani e martedì.

MotoGP, Pecco Bagnaia rientrerà a Portimao?

Mancano ancora due gran premi al termine del campionato MotoGP 2026, Portimao (20-22 novembre) e Valencia (27-29 novembre). Ovviamente, l'obiettivo del pilota piemontese è quello di esserci e di concludere il meglio possibile la sua esperienza con Ducati. Purtroppo, quest'ultimo anno è stato sostanzialmente da dimenticare, ma non cancella il passato glorioso. È stato Pecco a riportare il titolo piloti a Borgo Panigale nel 2022, quindici anni dopo l'unico conquistato da Casey Stoner. Si è poi confermato campione nel 2023, prima di perdere incredibilmente contro Jorge Martin in una stagione che lo aveva visto vincere la bellezza di undici gare. Una delusione enorme e non pochi sensi di colpa per aver buttato via quello che sarebbe stato il suo terzo titolo MotoGP.
Fino al 2024 abbiamo visto un Bagnaia sempre davanti, poi dal 2025 qualcosa ha iniziato a cambiare: l'arrivo di Marc Marquez nel box e una Ducati Desmosedici GP25 poco affine a lui gli hanno reso la vita sempre più difficile. La GP26 sembrava avergli ridato buone sensazioni nei primi test, poi il campionato non si è sviluppato secondo le sue aspettative. Ci sono stati pochi exploit da parte sua, ha prevalso la frustrazione.
Il divorzio tra Pecco e Ducati è diventato inevitabile, lui andrà nel team factory Aprilia e il suo posto in rosso verrà preso da Pedro Acosta. Anche se il finale non è stato dei migliori, la storia di Bagnaia da ducatista rimane una storia di successo e niente può cancellarla.

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Pecco Bagnaia

diMatteo Bellan

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