Il piede destro è rotto, il weekend di Lusail è finito, eppure Pecco Bagnaia sceglie di guardare il bicchiere mezzo pieno. Il pilota Ducati ha affidato ai social il suo primo messaggio dopo la caduta nella Sprint del Qatar, e il tono è sorprendente: nessuna rabbia verso chi lo ha centrato, ma la promessa di un rientro rapido e la rivendicazione di un fine settimana in cui si era finalmente ritrovato in sella.

Il bilancio medico resta pesante. Nel contatto con Fermin Aldeguer, che lo ha tamponato al posteriore, Bagnaia è stato disarcionato e ha riportato la frattura del quarto e del quinto metatarso del piede destro, come avevamo raccontato in Bagnaia fratturato, GP Qatar finito: come sta il pilota Ducati . Ducati ha comunicato che il piemontese rientrerà in Italia per essere operato.

Il messaggio di Pecco

Poche righe, ma con un messaggio chiaro rivolto ai tifosi. "Cosa posso dire? Tornerò subito, ragazzi", ha scritto Bagnaia. Poi il passaggio che fotografa meglio il suo stato d'animo, quello di un pilota che stava risalendo la china proprio quando è arrivato lo stop. "È strano dirlo, ma il Qatar è stato in realtà uno dei migliori weekend della stagione per me. Purtroppo, a volte, per quanto tu cerchi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c'è niente che tu possa fare al riguardo"

La chiusura è quasi una confessione su un'annata complicata: "Mi dispiace davvero, ma voglio prendere gli aspetti positivi di questo weekend, perché abbiamo passato fin troppo tempo a essere frustrati". Parole che pesano più del dolore fisico, perché raccontano quanto il pilota avesse bisogno di ritrovare sensazioni positive con la sua Desmosedici.

Le scuse di Aldeguer

Ora la priorità è l'intervento chirurgico in Italia. Solo dopo l'operazione sarà possibile capire quanto potrà essere davvero rapido il ritorno promesso da Pecco, che intanto ha già scelto con quale spirito affrontare la convalescenza.