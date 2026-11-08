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Bagnaia rompe il silenzio dopo la frattura: "Tornerò subito, il Qatar era uno dei miei migliori weekend"

MotoGP
di Elisabetta Lubrani
MotoGP Qatar: Il Mondiale 2026 di Pecco Bagnaia è già finito?
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Il piede destro è rotto, il weekend di Lusail è finito, eppure Pecco Bagnaia sceglie di guardare il bicchiere mezzo pieno. Il pilota Ducati ha affidato ai social il suo primo messaggio dopo la caduta nella Sprint del Qatar, e il tono è sorprendente: nessuna rabbia verso chi lo ha centrato, ma la promessa di un rientro rapido e la rivendicazione di un fine settimana in cui si era finalmente ritrovato in sella.
Il bilancio medico resta pesante. Nel contatto con Fermin Aldeguer, che lo ha tamponato al posteriore, Bagnaia è stato disarcionato e ha riportato la frattura del quarto e del quinto metatarso del piede destro, come avevamo raccontato in Bagnaia fratturato, GP Qatar finito: come sta il pilota Ducati. Ducati ha comunicato che il piemontese rientrerà in Italia per essere operato.

Il messaggio di Pecco

Poche righe, ma con un messaggio chiaro rivolto ai tifosi. "Cosa posso dire? Tornerò subito, ragazzi", ha scritto Bagnaia. Poi il passaggio che fotografa meglio il suo stato d'animo, quello di un pilota che stava risalendo la china proprio quando è arrivato lo stop. "È strano dirlo, ma il Qatar è stato in realtà uno dei migliori weekend della stagione per me. Purtroppo, a volte, per quanto tu cerchi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c'è niente che tu possa fare al riguardo"
La chiusura è quasi una confessione su un'annata complicata: "Mi dispiace davvero, ma voglio prendere gli aspetti positivi di questo weekend, perché abbiamo passato fin troppo tempo a essere frustrati". Parole che pesano più del dolore fisico, perché raccontano quanto il pilota avesse bisogno di ritrovare sensazioni positive con la sua Desmosedici.
Pecco Bagnaia a Lusail prima dell'incidente

Le scuse di Aldeguer

Nel messaggio di Bagnaia non c'è traccia di polemica verso il pilota Gresini. Aldeguer, dal canto suo, era passato dal box Ducati per scusarsi, salvo poi difendere il tentativo di sorpasso davanti ai microfoni, come riportato in Aldeguer chiede scusa a Bagnaia ma si difende: "Non credo di aver fatto una manovra così folle".
Ora la priorità è l'intervento chirurgico in Italia. Solo dopo l'operazione sarà possibile capire quanto potrà essere davvero rapido il ritorno promesso da Pecco, che intanto ha già scelto con quale spirito affrontare la convalescenza.
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Pecco Bagnaia

diElisabetta Lubrani

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