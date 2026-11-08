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Ken Roczen show in Australia: tre manche, tre vittorie a Geelong. E il debutto Suzuki di Barcia fa scattare l'allarme antincendio

Motocross
di Elisabetta Lubrani
Australian Supercross: Ken Roczen domina
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Nessuno è riuscito a stargli dietro. Al Supercross australiano di Geelong Ken Roczen ha vinto tutte e tre le manche della classe 450 con la Suzuki, lasciando agli avversari soltanto le briciole. Una prestazione da padrone assoluto, costruita con una guida sciolta e senza mai dare l'impressione di forzare. Nemmeno Christian Craig, il nome di punta tra gli americani in gara, è riuscito a reggere il suo ritmo.
Il contrasto con la serata del nuovo compagno di marchio è netto. Justin Barcia, al primo impegno con il team HEP Twisted Tea Suzuki, ha vissuto un debutto tra fumo, caduta e rimonta, chiuso al nono posto della classifica di giornata.

Roczen: "Una di quelle giornate in cui tutto va a posto"

Il tris di successi ha messo Roczen di ottimo umore. Al termine della serata il pilota Suzuki ha parlato di un feeling perfetto con la moto e con il tracciato. "Mi sono davvero divertito tanto oggi. Mi sono sentito benissimo per tutto il giorno e avevo un'intesa perfetta con la mia moto e con la pista. A volte capitano quelle giornate in cui tutto torna esattamente. Per me stasera è andata così."
Alle sue spalle Craig ha firmato tre secondi posti con la Honda, mentre il podio di giornata è stato completato da un altro pilota Honda, Jo Shimoda. Questa la top 5 della classe 450 con i piazzamenti nelle tre manche:
  1. Ken Roczen (Suzuki) 1-1-1
  2. Christian Craig (Honda) 2-2-2
  3. Jo Shimoda (Honda) 4-4-4
  4. Austin Politelli (Honda) 6-5-3
  5. Luke Clout (KTM) 5-3-10
Sueprcross Australia: il podio del round Geelong

Barcia, fumo dalla frizione e airbag esploso

Per Barcia la serata era cominciata bene, con un terzo posto nella prima manche. Poi la frizione della sua Suzuki ha iniziato a fumare in modo vistoso, al punto da far scattare un allarme antincendio nel paddock. Nella seconda manche l'americano è finito a terra mentre occupava la quarta posizione: manubrio piegato e airbag attivato. Nonostante tutto si è presentato al via della terza manche, chiusa al quinto posto.

Shimoda cerca ancora la quadra sulla 450

Esordio in classe 450 positivo per Shimoda, pilota ufficiale HRC, terzo nella generale con tre quarti posti. Il giapponese ha passato la serata a lavorare sulla messa a punto della Honda: per l'ultima manche ha fatto modificare le sospensioni, ma con il nuovo assetto si è trovato meno a suo agio. La ricerca della regolazione ideale per la moto più grande, insomma, non è ancora finita.
Dominio totale anche nella 250, dove Cole Davies (Star Racing Yamaha) ha vinto a sua volta tutte e tre le manche. Dietro di lui battaglia vera per le altre posizioni del podio: secondo Lux Turner, terzo Cameron McAdoo, scivolato in terza piazza nella seconda manche. Per Roczen, invece, Geelong lascia un messaggio chiaro a chi dovrà provare a batterlo nei prossimi appuntamenti.
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