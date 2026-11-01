Una serata senza sbavature, o quasi. Ken Roczen ha vinto tutte e tre le finali della classe SX1 nel secondo round del campionato australiano di Supercross (AUSX), disputato al North Harbour Stadium di Auckland, in Nuova Zelanda, davanti a quasi 18.000 spettatori.

Il pilota Suzuki si è preso il successo assoluto con un margine mai in discussione, pur avendo rischiato grosso proprio in avvio.

Pole, Superpole e tris

Il dominio del campione del Supercross americano era cominciato già nelle prove cronometrate, chiuse in testa con il tempo di 50,246 secondi. Dopo essersi aggiudicato la seconda batteria, Roczen ha conquistato anche la Superpole, abbassando il proprio riferimento a 50,085: nessuno è riuscito ad avvicinarlo.

La gara si è corsa con il formato Triple Crown, tre finali brevi a punteggio combinato. Al primo via il pilota originario della Turingia è riuscito a evitare per un soffio una caduta. Scampato il pericolo, non ha più sbagliato nulla: tre vittorie su tre, sempre davanti a Christian Craig (Honda) e Luke Clout (KTM).

Cole Davies re davanti al suo pubblico

Bottino pieno anche in SX2, dove a festeggiare è stato il beniamino di casa Cole Davies. Il neozelandese della Yamaha ha firmato il miglior tempo in qualifica e poi ha vinto tutte e tre le finali. Alle sue spalle Cameron McAdoo (Honda), secondo in classifica generale grazie a tre secondi posti, mentre il gradino più basso del podio è andato a Ryder Kingsford (Honda), campione australiano in carica della SX2.

I risultati di Auckland

Classifica SX1

Ken Roczen, Suzuki Christian Craig (USA), Honda Luke Clout (AUS), KTM Cedric Soubeyras (F), Kawasaki Aaron Tanti (AUS), Yamaha Austin Politelli (F), Honda Vince Friese (USA), Stark

Classifica SX2

Cole Davies (NZL), Yamaha Cameron McAdoo (USA), Honda Ryder Kingsford (AUS), Honda Brodie Connolly (AUS), Honda Max Anstie (GB), Yamaha

Il campionato AUSX tornerà in pista il 7 novembre con gli AUSX Open al GMHBA Stadium di Geelong, dove Roczen e Davies proveranno a confermare la superiorità mostrata in Nuova Zelanda.