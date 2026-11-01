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Alex Marquez si opera, addio al GP Qatar: la situazione del pilota Gresini Racing

MotoGP
di Diana Tamantini
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Alex Marquez si opera la prossima settimana: necessario l'intervento alla spalla destra, che ancora dà grossi problemi dall'infortunio al Montmelò.
Fin dal venerdì Alex Marquez aveva parlato dei guai alla spalla destra, oggi arriva la conferma dell'intervento. Il pilota BK8 Gresini Racing, 3° ma apparso sfinito dopo il GP Malesia, ha ufficializzato l'operazione già per la giornata di domani a Madrid, per ottimizzare i tempi e tentare il rientro a Portimao, saltando l'appuntamento MotoGP in Qatar del prossimo weekend. Le conseguenze del pauroso incidente del GP di Catalunya ancora si fanno sentire in maniera importante...

"Non ho più il controllo" 

Il terzo gradino del podio di oggi non è stato facile, tutt'altro. La situazione della spalla del pilota spagnolo è più complicata di quanto sembri. "Sapevo che intorno al decimo o all'ottavo giro, più o meno, avrei iniziato a soffrire. La posizione sulla moto non è la stessa e non ho più il controllo" ha dichiarato Alex Marquez a DAZN España alla fine del GP a Sepang. "Ho cercato di dare il massimo. Ho anche cercato di conservare un po' di energie all'inizio. Sapevo che la caduta di ieri era stata un po' inaspettata, in un momento in cui la mia condizione fisica è al limite, e oggi non volevo commettere lo stesso errore".
Annuncia poi ufficialmente il suo intervento. "Mi opererò domani mattina, più o meno. Prenderò un aereo per tornare a casa, arriverò presto e domani mi opererò con il dottor Samuel Antuña. Poi inizierò ad allenarmi per tornare al 100%". Un procedimento a cui già si pensava dopo l'Indonesia. "Il problema però di saltare l'Australia e poi venire qui [a Sepang] con i voli e tutto il resto non era consigliabile. Quindi è meglio saltare il Qatar e andare a Portimão, che è un volo molto più breve, e non rischiamo un'infezione". Appuntamento quindi alla tappa in Portogallo per cercare di chiudere al meglio l'avventura con il team Gresini e Ducati prima della nuova sfida in KTM.

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Alex Marquez

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