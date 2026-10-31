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Marc Marquez fra decimo Mondiale e spettro del ritiro: "Condizione fisica peggio del previsto"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
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Marc Marquez offre la sua ultima intervista faccia a faccia dell'anno. Il fuoriclasse della Ducati si avvia verso il decimo titolo mondiale in carriera, facilitato dal ritiro di Jorge Martin in Malesia. La stagione MotoGP sta per volgere quasi al termine e il pilota di Cervera aggiunge un'altra pagina di storia al Motomondiale, riuscendo a rimontare ben 102 punti in classifica (dopo il Mugello) e a riconfermarsi campione.

Marquez contrario al GP del Qatar

Nel weekend di Sepang Marc Marquez può allungare le distanze dagli inseguitori in classifica generale. Il Mondiale MotoGP si avvia verso la fine e da qui a Valencia non rilascerà più interviste esclusive per concentrarsi sull'obiettivo iridato. Intanto tra meno di una settimana la carovana del Motomondiale si sposta in Qatar, nonostante il silente dissenso dei piloti, a cominciare dal nove volte campione del mondo.
In questi giorni ha preferito tacere, perché "quando non posso dire quello che penso, non voglio parlare", ha detto in esclusiva ai microfoni di 'AS'. "Dopo il mio infortunio ho capito che... per me la vita è sempre la priorità". Una situazione molto rischiosa, a causa degli eventi bellici nelle vicinanze. Senza ottenerne nulla in cambio... "Ci viene chiesto di fare sempre di più con sempre meno ricompense". E, ironia della sorte, potrebbe riconfermarsi campione proprio a Lusail.

Lo spettro del ritiro

Marc appare più concentrato del solito, anche fuori pista, specchio di una tensione che si allevierà solo quando avrà conquistato il suo ottavo titolo in MotoGP. Ma il suo atteggiamento lascia pensare che potrebbe dire addio alle corse in anticipo. D'altronde il tema del ritiro è sulla bocca di molti già da tempo. "Non posso pensare a queste cose adesso, mentre lotto per il titolo mondiale e ho ancora due anni di contratto con Ducati. Però ci sono alcune cose riguardo alla mia condizione fisica che si sono rivelate peggiori del previsto dopo l'incidente in Indonesia...".
Marc Marquez a Sepang
foto Michelin Motorsport

Marquez supera Valentino Rossi

Meglio pensare step by step, soprattutto quando Marc Marquez è vicinissimo ad un altro record leggendario. Vincere il decimo titolo mondiale e superare i nove di Valentino Rossi. La vittoria del 2025, la prima con Ducati, è forse la più significativa, in quanto arrivata dopo una lunga serie di infortuni e cinque anni senza titoli. "Ho avuto una carriera da sogno, finché un giorno non ho capito che siamo tutti umani. Fino ad allora, non avevo capito il rischio insito nel motociclismo. Ho imparato ad apprezzare molto di più la vita e la carriera di ogni atleta".
Superare Valentino Rossi in termini di titoli non è la sua priorità. "Per me, era fondamentale vincere un altro titolo dopo l'infortunio. Avendo vinto il nono, potevo ritirarmi serenamente - ha concluso il fenomeno di Cervera -. Che ne vinca un altro o no, non cambierà la mia prospettiva".

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Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

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