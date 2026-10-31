Colpo di scena KOVE, progetto MXGP naufragato? Ecco perché l'uomo chiave ha detto addio

KOVE probabilmente non debutterà più nel Mondiale Motocross MXGP 2027. Tom Steensels annuncia l'addio e spiega il motivo.

Una smentita a maggio, poi il cambio con tanto di annuncio ufficiale , ed infine ecco il dietrofront. Stavolta la conferma arriva da Tom Steensels, proprietario del team TBS Conversions che doveva quindi guidare il progetto cinese nel Mondiale MXGP 2027, schierando due KOVE 450. Almeno questo avrebbe dovuto essere il programma, ma proprio Stenseels ha gettato un'ombra sulla situazione: nello specifico, ha annunciato di aver già concluso la collaborazione col costruttore cinese, guardando già altrove per un altro progetto del paddock del motocross. Forse con un altro marchio cinese... Per KOVE invece la situazione si complica, anzi molto probabilmente il programma verrà rivisto e l'entrata in MXGP rinviata a data da destinarsi.

KOVE già fuori dal Motocross, ecco perché

Dall'entusiasmo alla fine di un progetto che doveva ancora iniziare. Come riporta Gate Drop, Tom Steensels ha annunciato ufficialmente attraverso i suoi canali social la situazione e quindi quella del marchio. "Ho deciso di interrompere la collaborazione con KOVE, perché non erano in grado di fornire il budget necessario per competere a livello professionale e agonistico in un'intera stagione MXGP. Ma come ha detto di recente un altro team manager: “Quando una porta si chiude, se ne apre un'altra”. E a volte, quella nuova porta conduce a opportunità ancora più grandi..."