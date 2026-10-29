Troy Lee Designs Red Bull Ducati ha ingaggiato l’esperto veterano del supercross Joey Savatgy con un contratto pluriennale a partire dal 2027.

Il pilota americano raggiungerà R.J. Hampshire in sella alla moto italiana il prossimo anno, dopo il passaggio di Justin Barcia alla Suzuki e l’annuncio del ritiro di Dylan Ferrandis.

Savatgy arriva da veterano di diverse categorie e tre volte vicecampione nella serie WSX. Inoltre, nel 2024 ha conquistato il titolo australiano Supercross SX1, ma non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio nella classe AMA 450.

Lo scorso anno, correndo per Quad Lock Honda, Savatgy ha chiuso all’ottavo posto nella classifica generale del Supercross, in una categoria di altissimo livello che comprendeva piloti del calibro di Ken Roczen, Hunter Lawrence, Jorge Prado ed Eli Tomac. Il suo miglior risultato è stato il quarto posto a Philadelphia.

Ducati fatica ad attrarre i migliori talenti?

Mentre nella categoria MXGP è stato annunciato l’ingaggio dell’ex campione del mondo Romain Febvre per la stagione 2027, oltreoceano la situazione sembra diversa. Questo non toglie nulla alle capacità di Hampshire e Savatgy, entrambi piloti validi. Tuttavia, pare che il marchio italiano abbia faticato a imporsi nel circuito AMA.

La partenza tutt’altro che cerimoniosa di Barcia e Ferrandis, statisticamente di una categoria superiore rispetto ai nuovi arrivati, dopo appena un anno in Ducati non è stata certo l’ideale.

Nonostante le ambizioni del team di lottare ai vertici, il progetto sembra ancora in piena evoluzione: affermare che possa puntare ai podi e alle vittorie di gara in questa stagione sarebbe molto ottimistico, se non addirittura illusorio.