MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Red Bull Ducati ingaggia Joey Savatgy con un accordo pluriennale per l’AMA SuperMotocross

Motocross
di Andrew McLarney
Savatgy ducati
Seguici su Google News
Troy Lee Designs Red Bull Ducati ha ingaggiato l’esperto veterano del supercross Joey Savatgy con un contratto pluriennale a partire dal 2027.
Il pilota americano raggiungerà R.J. Hampshire in sella alla moto italiana il prossimo anno, dopo il passaggio di Justin Barcia alla Suzuki e l’annuncio del ritiro di Dylan Ferrandis.
Savatgy arriva da veterano di diverse categorie e tre volte vicecampione nella serie WSX. Inoltre, nel 2024 ha conquistato il titolo australiano Supercross SX1, ma non è mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio nella classe AMA 450.
Lo scorso anno, correndo per Quad Lock Honda, Savatgy ha chiuso all’ottavo posto nella classifica generale del Supercross, in una categoria di altissimo livello che comprendeva piloti del calibro di Ken Roczen, Hunter Lawrence, Jorge Prado ed Eli Tomac. Il suo miglior risultato è stato il quarto posto a Philadelphia.

Ducati fatica ad attrarre i migliori talenti?

Mentre nella categoria MXGP è stato annunciato l’ingaggio dell’ex campione del mondo Romain Febvre per la stagione 2027, oltreoceano la situazione sembra diversa. Questo non toglie nulla alle capacità di Hampshire e Savatgy, entrambi piloti validi. Tuttavia, pare che il marchio italiano abbia faticato a imporsi nel circuito AMA.
La partenza tutt’altro che cerimoniosa di Barcia e Ferrandis, statisticamente di una categoria superiore rispetto ai nuovi arrivati, dopo appena un anno in Ducati non è stata certo l’ideale.
Nonostante le ambizioni del team di lottare ai vertici, il progetto sembra ancora in piena evoluzione: affermare che possa puntare ai podi e alle vittorie di gara in questa stagione sarebbe molto ottimistico, se non addirittura illusorio.
In ogni caso, Hampshire e Savatgy porteranno sicuramente a casa molti punti e si candidano a essere avversari temibili nella parte Supercross della stagione, che prenderà il via il 9 gennaio ad Anaheim, in California.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Supercross di Parigi: svelato il tracciato per il debutto dei fratelli CoenenSupercross di Parigi: svelato il tracciato per il debutto dei fratelli Coenen
Triumph rinnova e affina la TF 250-X: le novità della regina MX2 per la sfida 2027Triumph rinnova e affina la TF 250-X: le novità della regina MX2 per la sfida 2027
Supercross

diAndrew McLarney

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

mantovani-van-erp-motocross
Motocross

Filippo Mantovani e Ivano van Erp, addio al Motocross: la scelta dolorosa di due giovani talenti

Supercross Paris
Motocross

Supercross di Parigi: svelato il tracciato per il debutto dei fratelli Coenen

Triumph_TF250X_MX2_2027
Motocross

Triumph rinnova e affina la TF 250-X: le novità della regina MX2 per la sfida 2027

Altre notizie

Raul Fernandez pilota del team Trackhouse Aprilia MotoGP

Raul Fernandez in sofferenza: "Sto peggio, non voglio fare sciocchezze"

MotoGP
mantovani-van-erp-motocross

Filippo Mantovani e Ivano van Erp, addio al Motocross: la scelta dolorosa di due giovani talenti

Motocross
Cal Crutchlow

Bordata di Crutchlow ai piloti MotoGP: "Guardate le gare in TV"

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP con la maglia rossonera del suo team

Bagnaia carico a Sepang: "Rischierò un po' di più". E del Qatar non vuole parlare

MotoGP
Supersport: Lucas Mahias ai titoli di coda

Lucas Mahias e GMT94 si separano: la carriera in Supersport del campione 2017 arriva al capolinea

In Pista

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

MotoGP 2027, cresce la tensione: Di Giannantonio lancia l'allarme

MotoGP
Enea Bastiani sorride mentre è seduto nel box del team KTM Tech3 MotoGP

Enea Bastianini da KTM ad Aprilia: c'è un errore da non ripetere nel 2027

MotoGP
toprak

Toprak Razgatlioglu e la solitudine del pilota: quando rimbomba il vuoto

MotoGP
Marc Marquez e Jorge Martin a duello durante la gara MotoGP

MotoGP, Xaus non ha dubbi: "Martin è caduto nella trappola di Marquez"

MotoGP
Dominique Aegerter pilota Supersport sorridente sul podio

Aegerter dimentica Kawasaki: nel 2027 una nuova sfida nel Mondiale Supersport

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading