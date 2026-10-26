È stato svelato il tracciato del Supercross de Paris 2026, offrendoci un primo assaggio di ciò che attenderà gli straordinari fratelli Coenen al loro debutto il mese prossimo.
Il tanto atteso esordio di Lucas e Sacha Coenen avverrà in occasione dell'evento annuale, in programma alla Plentitude Arena (La Defense Arena Paris) il 21 e 22 novembre.
Anche se relativamente semplice rispetto a molti tracciati americani, il percorso offre numerose opportunità di sorpasso e rappresenterà comunque una sfida tecnica per i debuttanti. Dovrebbe essere un circuito piuttosto veloce, con almeno due tripli, una sezione di whoops e un singolo salto a tavolo.
A prima vista, il tracciato sembra un'introduzione ideale per permettere ai fratelli Coenen di familiarizzare con il nuovo formato, dopo aver annunciato il passaggio dal Motocross a tempo pieno in MXGP alla serie AMA Supermotocross nel 2027.
I fratelli Coenen sfidano Roczen, Vialle e Shimoda
Per i gemelli belgi sarà la prima volta su un tracciato di Supercross, almeno in una competizione ufficiale. All'inizio di questo mese, la leggenda del Motocross Roger De Coster ha espresso le sue preoccupazioni per i due
, entrambi noti per la velocità e la mentalità vincente, ma anche per la tendenza a cadere e infortunarsi più del solito.
Tra gli altri partecipanti, il campione AMA Supercross 2026 Ken Roczen gareggerà nella classe 450, mentre l'ex campione Jo Shimoda sarà al via nella 250.
Parteciperà anche il francese della Honda Tom Vialle, così come «The Cowboy» Aaron Plessinger per KTM. Purtroppo, il vincitore della scorsa edizione Malcolm Stewart si è ritirato dall'evento dopo aver annunciato il suo passaggio a Kawasaki in seguito alla chiusura del team ufficiale Rockstar Husqvarna.
Tra gli altri piloti al via figurano gli statunitensi Jordon Smith e Mitchell Harrison, oltre all'ex campione MX2 Jordi Tixier.
Ecco la mappa del tracciato del Supercross de Paris 2026:
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