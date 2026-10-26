Jorge Martin contro il tempo: un piano speciale per correre a Sepang

Per Aprilia e Jorge Martin sono ore decisive. Neppure il tempo di lasciare l'Australia e il campionato MotoGP approda in Malesia nel prossimo weekend, senza sosta. Purtroppo la situazione si è fortemente complicata per 'Martinator', la cui presenza a Sepang resta in dubbio. Una brutta tegola per la Casa di Noale, che ancora una volta vede sfumare il sogno mondiale nelle ultime gare...

Amarezza nel box Aprilia

L'ad Massimo Rivola vede "molto difficile" un ritorno in pista di Jorge Martin in Malesia. La speranza è di averlo almeno ai box, anche se non porterà punti utili per la classifica. "Spero di vedere Jorge a Sepang, almeno con noi in squadra, e poi vedremo". Ma c'è un barlume di speranza, gli atleti della MotoGP più volte ci hanno abituato ai miracoli fisici (e medici). "Credo che la storia tra Aprilia e Jorge finora sia stata tutt'altro che semplice. Il lato positivo, questa volta, è che si tratta solo di una piccola frattura. Niente di grave. Ma come si dice: a volte le cose vanno proprio male. Di certo non ci arrenderemo finché non sarà matematicamente finita".

Il quadro clinico di Martin

La frattura al radio, riportata dopo un'accesa battaglia con Marc Marquez, non è scomposta. Inizialmente si pensava che la corsa al titolo MotoGP di Jorge Martin si fosse definitivamente spenta alla curva 8 di Phillip Island. Tuttavia, diversi sviluppi nelle ore successive all'incidente hanno riacceso la speranza.

Una tomografia computerizzata effettuata sabato sera in una clinica di Melbourne ha fugato i sospetti iniziali dei medici di pista, che temevano anche una frattura dell'ulna nello stesso braccio. La TAC ha inoltre mostrato che la frattura del radio non era scomposta, motivo per cui non ha dovuto fare ritorno in Spagna per un intervento chirurgico.

Jorge nelle mani di Aitor Tomas

L'annullamento del Gran Premio d'Australia ha impedito a Marquez di aumentare il suo vantaggio in testa alla classifica. E questa è già una bella notizia, che spinge il pilota dell'Aprilia a fare tutto il possibile per competere in Malesia nei prossimi giorni. Il programma per i prossimi giorni è già pianificato, inizia la corsa contro il tempo. 'Martinator' si affiderà ad un programma di fisioterapia elaborato da Aitor Tomas, fisioterapista dell'agenzia Playmaker, che collabora sia con Jorge che con Pedro Acosta.

Il programma di fisioterapia

Tomas viaggia con i piloti per prendersi cura di loro durante i weekend di Gran Premio. Martin è partito da Melbourne domenica sera ed è già arrivato a Kuala Lumpur. Un fisioterapista di fiducia, con cui ha già collaborato in passato, lo raggiungerà sul posto e seguirà le istruzioni di Tomas, che arriverà in Malesia martedì. "Divideremo il processo in due fasi", ha spiegato Tomas a Motorsport.com Spagna. "La prima fase si concentra sulla riduzione del gonfiore e sul trattamento di tutti i sintomi associati alla lesione ossea. L'obiettivo è ripristinare la mobilità, la forza e la funzionalità."

Jorge Martin e i fisioterapisti faranno affidamento sulla crioterapia e la terapia manuale. "Allo stesso tempo, cerchiamo di promuovere il più possibile la rigenerazione ossea in modo che l'osso si stabilizzi gradualmente", grazie anche a sistemi di terapia a campo magnetico. "Se poi dovesse ottenere il via libera per tornare in moto, applicheremo un protocollo diverso da quello che utilizziamo normalmente con lui".

Sepang resta in dubbio

Se riceverà un'iniezione antidolorifica verrà deciso in seguito. Inoltre Aplinestars modificherà il guanto destro, in modo che la chiusura non provochi punti di pressione o dolore. Giovedì a mezzogiorno, 'Martinator' si recherà al circuito di Sepang, dove il dottor Angel Charte valuterà le sue condizioni fisiche e deciderà se potrà correre o meno. Aprilia si gioca tanto, ma invita alla massima prudenza. Un portavoce del marchio veneto assicura: "Qualunque sia la sua decisione, sarà quella giusta per noi. In momenti come questi, la salute viene prima di tutto".