Per Nicolò Bulega l'EICMA 2026 avrà un sapore speciale. Il campione del mondo Superbike in carica sarà a Milano con l'Aruba.it Racing Ducati, e sarà la sua ultima uscita pubblica da pilota leader delle derivate dalla serie.

Il Cannibile del Mondiale appena concluso è reduce dalla trasferta ad Austin, in Texas, dove insieme a Dovizioso, Pedrosa e Savadori ha fatto passerella con la Ducati D16 MotoGP davanti ai 467 mila spettatori del GP di F1 vinto da Kimi Antonelli.

Il promoter WorldSBK Organization come ogni anno avrà uno stand in Eicma che riproduce un pò l'atmosfera del paddock. Lo spazio sarà il catalizzatore di varie attività e proporrà talk show con tanti ospiti. Fra questi anche Troy Bayliss, Marco Melandri e Ruben Xaus, pronte a sfidarsi nel Champions Charity Race.

Il Mondiale Superbike gioca in casa

Il campionato è nato sotto l'egida di Steve McLaughlin, ma solo la prima edizione e parte della seconda vennero gestite dall'ex pilota dell'Ama Superbike. Nel 1990 subentrarono fratelli Maurizio e Paolo Flammini, che ne hanno tenuto le redini fino al 2012, in partnership con vari soci, perfino il presidente dell'Indonesia Suharto. Dalla stagione successiva il WorldSBK passò alla Dorna, ma il legame con l'Italia è rimasto strettissimo. Pochi lo sanno, ma anche se il quartier generale è in Spagna, la struttura societaria che sovrintende alle operazioni ha ancora sede a Roma. Non sorprende quindi che il Mondiale Superbike sia presente all'EICMA con uno stand tutto suo.

L'edizione 2026 del salone si terrà dal 3 all'8 novembre presso Fiera Milano Rho. Le prime due giornate (3-4 novembre) sono riservate agli operatori. Gli espositori sono oltre 1200 e il 75% arriva dall'estero, con presenza sempre più massiccia di aziende costruttrici cinesi.

Ducati: Bulega, Lecuona e i piloti satellite

Accanto a Bulega ci sarà il compagno di squadra Iker Lecuona. Folta anche la pattuglia dei piloti Ducati clienti, che si concederanno ai tifosi per autografi e selfie: Yari Montella e Álvaro Bautista (entrambi Barni Spark), Alberto Surra (Motocorsa), Lorenzo Baldassarri (GoEleven), Sam Lowes (Marc VDS) e Tommy Bridewell (Advocates).

Yamaha risponde con i suoi piloti ufficiali: Andrea Locatelli (Pata Maxus), Remy Gardner e Stefano Manzi (Giansanti Racing).

Campioni anche dalle classi di contorno

Dalle categorie minori arriveranno il campione del mondo Supersport Albert Arenas, il vicecampione Valentin Debise con il compagno Federico Caricasulo (ZX Moto) e il campione Sportbike Xavi Artigas (MTM Kawasaki). Spazio anche al WorldWCR con Emily Bondi (FT Racing Academy) e Denise Dal Zotto. L'elenco non è definitivo:, comprende soltanto i piloti già confermati. Sicuramente sarà ben più folto. Purtroppo quest'anno non vedremo a MIlano nessun protagonista della MotoGP, che nella stessa settimana è impegnata a Lusail, in Qatar.

Bayliss, Melandri e Xaus di nuovo contro

Per i nostalgici l'appuntamento da segnare è nel fine settimana. Sabato e domenica Troy Bayliss, Marco Melandri e Ruben Xaus si affronteranno nel Champions Charity Race, una sfida tra ex protagonisti che promette di riaccendere vecchie rivalità. Per Bulega invece sarà l'occasione di salutare il pubblico italiano della Superbike prima di voltare pagina: dal prossimo anno lo attende la MotoGP.