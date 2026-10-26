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Triumph rinnova e affina la TF 250-X: le novità della regina MX2 per la sfida 2027

Motocross
di Diana Tamantini
Triumph_TF250X_MX2_2027
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Pronta a farsi inseguire anche nel 2027: Triumph TF 250-X affina la ricetta vincente del Mondiale Motocross.
Un marchio capace di vincere un iride Motocross in appena tre anni non può certo fermare la sua evoluzione. È già arrivata infatti la versione 2027 della TF 250-X, che guidata dal campione Guillem Farres e dal vice-campione Camden McLellan ha permesso a Triumph di festeggiare una storia pazzesca nel Mondiale MX2: primo titolo piloti, anzi meglio doppietta, e primo iride costruttori. La festa continua dietro le quinte, ma in parallelo bisogna pensare all'anno prossimo ed essere ancora più pronti con la propria "arma vincente": ora la casa di Hinckley non è più un outsider, ma quella da battere. Nessun cambiamento radicale nella moto, ma si riparte da quella base vincente per integrare sviluppi, dati e miglioramenti tecnici dopo l'annata trionfale.

Triumph ed i passi avanti per il 2027 

L'obiettivo principale è stato migliorare l'affidabilità sotto sforzo, la guidabilità e il feeling del pilota, con tanti affinamenti del modello 2026. Il cuore della TF 250-X resta il motore più potente della classe 250cc: 48 CV e un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria. Per il 2027, la nuova calibrazione elettronica migliora la risposta al comando del gas e la trattabilità dell'erogazione della coppia.
A livello di meccanica e durata: le nuove guide valvole, i componenti interni frizione aggiornati, un comando cambio rivisto e affinato aumentano durata, costanza e precisione degli innesti in gara. Per quanto riguarda ciclistica e componentistica, ci sono tre miglioramenti in particolare. Nuove tarature all'anteriore ed al posteriore per le sospensioni KYB, per un miglior controllo dello smorzamento e della trazione. L'introduzione di nuove piastre di sterzo Neken, in alluminio 7075-76, più alcuni interventi all'ergonomia, per migliorare stabilità e risposta dell'avantreno. Non manca anche un intervento estetico: una veste total black, con plastiche quindi totalmente nere di grande impatto, grafiche aggiornate e protezioni della forcella ridisegnate, per un un'identità visiva ben più aggressiva.
Fedele alla sua dotazione di alto profilo, la TF 250-X continua a coniugare tecnologie di guida avanzate e componenti collaudati in gara. Gli affinamenti nati dai riscontri dei piloti, dai dati di gara e da test approfonditi migliorano ancora prestazioni e controllo.
-> Maggiori dettagli su triumphmotorcycles.it

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diDiana Tamantini

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