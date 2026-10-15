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Calendario Motocross 2027, ultime novità: ora resta un solo nodo

Motocross
di Diana Tamantini
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Terza stesura ufficiale con altri tasselli che vanno al loro posto nel calendario 2027 del Mondiale Motocross, ecco quali.
L'aggiornamento parla di un circuito confermato ed una novità come denominazione. In precedenza era già stato annunciato l'ingresso del crossodromo di Merida, ora però non sarà per il GP di Spagna (denominazione che quindi nel 2027 sparisce dal calendario) ma per quello che diventa il Gran Premio dell'Estremadura. Ora non resta che un unico punto da sistemare: il Gran Premio di Svizzera, annunciato come ultimo evento della stagione Motocross ma ancora TBA (to be announced) per quanto riguarda il circuito.

Agueda ospiterà ancora il GP del Portogallo

Nel fine settimana 22-23 maggio il GP del Portogallo si terrà ad Agueda, uno dei circuiti più iconici del campionato, il cui primo GP risale al 1985 e che quindi nel 2027 festeggerà il 28° evento del Campionato del Mondo. Situato nel distretto di Aveiro, a circa 75 km a sud di Porto, il circuito è famoso per il suo terreno compatto arancione, l'anfiteatro naturale e l'appassionato pubblico portoghese. Jeffrey Herlings detiene il record di vittorie ad Agueda con sei successi, seguito da Antonio Cairoli con cinque e Stefan Everts con quattro in questo storico circuito. Le edizioni più recenti sono state altrettanto memorabili: Pauls Jonass ha conquistato la sua prima vittoria assoluta in MXGP proprio lì nel 2024, e Lucas Coenen ha fatto doppietta nell'edizione del 2025.

Il Gran Premio di Spagna diventa il Gran Premio dell'Estremadura

Nel weekend del 18 aprile la seconda tappa spagnola della stagione si chiamerà Gran Premio dell'Estremadura e si svolgerà a Mérida. Il nuovo nome vuole mettere maggiormente in risalto la regione occidentale della Spagna, nota per il suo ricco patrimonio, i paesaggi naturali e la crescente passione per gli sport motoristici. Insieme alla gara inaugurale in Andalusia il 28 febbraio, la Spagna giocherà ancora una volta un ruolo chiave nel campionato 2027, senza però la denominazione "Gran Premio di Spagna" precedentemente inserita.

Il calendario Motocross 2027 aggiornato 

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diDiana Tamantini

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