Manuel Gonzalez campione Moto2 in maniera unica nel Motomondiale, ma che ha due precedenti illustri nei motori... Le classifiche aggiornate e gli episodi.

Manuel Gonzalez, arriva qualche colpo di scena. Fortunatamente per lo spagnolo di Intact GP c'è un mezzo punto che lo salva! Ebbene sì, questo è il risultato finale dopo aver riscritto le classifiche e riconteggiato i distacchi finali. Un finale davvero al cardiopalma a causa di un paio di squalifiche per la pressione gomme, che però non cambiano il campione Moto2. Manuel Gonzalez scrive un episodio unico nel Motomondiale e si accoda a Max Biaggi in Superbike ed a Niki Lauda in Formula 1, campioni veramente di un soffio in passato. Vi ricordate gli episodi? Rivediamoli, assieme alle ultime decisioni nella classe intermedia. A qualche ora dalla fine della gara Moto2 del GP Valencia , che ha incoronato, arriva qualche colpo di scena. Fortunatamente per lo spagnolo di Intact GP c'è un mezzo punto che lo salva! Ebbene sì, questo è il risultato finale dopo aver riscritto le classifiche e riconteggiato i distacchi finali. Un finale davvero al cardiopalma a causa di un paio di squalifiche per la pressione gomme, che però non cambiano il campione Moto2. Manuel Gonzalez scrive un episodio unico nel Motomondiale e si accoda ain Superbike ed ain Formula 1, campioni veramente di un soffio in passato. Vi ricordate gli episodi? Rivediamoli, assieme alle ultime decisioni nella classe intermedia.

Le squalifiche in Moto2

Collin Veijer, arrivato 3° in gara proprio davanti a Izan Guevara ed a Manuel Gonzalez, è stato squalificato da questo Gran Premio di Valencia per pressione bassa dei pneumatici della sua KALEX. Un primo risultato che già promuove Guevara in terza piazza e lascia Gonzalez ai piedi del podio, ma non finisce qui. Arriva anche la squalifica di Alex Escrig, 2° nel GP appena concluso: nel suo caso, per non aver ricevuto nessuna informazione nel corso della gara sulla pressione gomme perché il sensore non risultava registrato o collegato al database. Guevara è quindi 2°, Gonzalez, 3°, e finisce così. Se succedeva qualcosa anche al vincitore Agius era uno stravolgimento totale, invece così Manuel Gonzalez conserva il trionfo iridato di un soffio. Arriva un'ultima squalifica anche per il rookie José Antonio Rueda, nel suo caso "sottopeso" tra moto e pilota, ma è ininfluente, visto che era dietro ai duellanti per l'iride Moto2.

Biaggi e Lauda, campioni per mezzo punto

Ci sono due precedenti illustri per quanto riguarda questa medesima situazione, a partire dal più recente, Max Biaggi. Dobbiamo andare all'ultima gara della stagione disputata il 7 ottobre 2012 a Magny-Cours, quando il pilota romano su Aprilia chiude al quinto posto in Gara 2: è sufficiente, 358 punti totali contro i 357,5 del rivale britannico Tom Sykes (Kawasaki), nonostante quest'ultimo avesse vinto l'ultima manche. Il mezzo punto era per il mezzo punteggio assegnato a Monza, round fermato per pioggia. È stato il distacco più ridotto nella storia della categoria, un trionfo di un soffio per il sesto titolo iridato complessivo nella carriera di Max Biaggi, che subito dopo questo successo ha annunciato il ritiro. Dopo questo, balzo indietro al 1984 e andiamo in Formula 1: Niki Lauda ed Alain Prost, compagni di squadra McLaren, si giocavano l'iride, andato alla fine a Lauda con il punteggio di 72 punti contro i 71,5 del collega. Mezzo punto che risale al GP di Monaco interrotto in anticipo, e proprio quando Prost era al comando della gara... Anche mezzo punto si rivela determinante.