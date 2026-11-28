Marc Marquez ha gelato il paddock MotoGP di stanza a Valencia, annunciando il suo ritiro durante la prima sessione di prove. Il dieci volte campione ha confessato che solo suo fratello Alex conosceva la sua decisione, dal mese di ottobre. I vertici Ducati sarebbero stati avvisati solo giovedì sera, dopo un faccia a faccia con Gigi Dall'Igna. Facce incredule anche nel suo ex team Honda: il commento a caldo di Alberto Puig.

I motivi della scelta

La conferenza stampa eccezionale di Marc Marquez ha sostituito quella riservata ai due manager di Ducati e Aprilia, Dall'Igna e Rivola, per la battaglia nel Mondiale Costruttori. La salute è al centro di tutto, le condizioni del braccio, la diplopia ricorrente dopo gli ultimi incidenti. Raggiunto quota dieci titoli iridati, di cui otto in MotoGP, ha preferito tirare i remi in barca e di non mettere più a repentaglio la vita. Dal 2020 al 2023 ha vissuto gli anni più difficili, tra sale operatorie e riabilitazioni infinite. Ma anche quest'ultima stagione gli ha riservato momenti complicatissimi, con il doppio intervento piede-braccio dopo Le Mans. Adesso basta sacrifici, non ha più nulla da dimostrare... Pur lasciando Ducati alle prese con la ricerca di un sostituto che, in ogni caso, non sarà mai all'altezza del fenomeno di Cervera.

Marquez spiazza tutti

Nessun pilota della MotoGP sapeva della sua decisione. Anche in questo caso il pilota catalano è stato freddo e calcolatore. "Non volevo che alcuni piloti cambiassero i loro piani di carriera e magari rompessero i contratti," ha detto il 33enne Marquez. Adesso lascia vacante la sella più ambita del Motomondiale. Sensazionale, sorprendente, doloroso, drammatico e tutto allo stesso tempo. Il ritiro di "MM93" a Valencia come finale degno di una stagione che ha stupito con nuovi spettacoli in ogni weekend.

Questo è Marc Márquez. È arrivato a modo suo, vincendo in classe regina già nell'anno del suo debutto (2013); se n'è andato a modo suo. E dobbiamo rispettarlo, perché se c'è qualcuno che si è guadagnato il diritto di scegliere quando e come andarsene, quello è lui. Cosa pensano a Borgo Panigale? La linea ufficiale è solo una: calma e sangue freddo. "Ci sarà tempo per vedere chi sarà il nuovo pilota", ha ammesso il team manager Davide Tardozzi. "Perché prima dobbiamo concentrarci sul fare un ottimo weekend, in modo che Marc possa salutare dal podio". Ma dietro le quinte della MotoGP c'è grande fermento per conoscere chi sarà il compagno di squadra di Pedro Acosta nel 2027.