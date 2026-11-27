Che ne sarà della MotoGP dopo il ritiro del pilota più grande di questa epoca, e forse della storia? Ci sarà tempo per valutare le implicazioni dell'uscita di scena di Marc Marquez . Ma intanto si staglia la sagoma di un trionfatore: lui stesso. Perchè MM93 saluta da vincitore per l'eternità: ora nessuno potrà più batterlo.

Nel motorsport sono pochissimi i precedenti di fuoriclasse che hanno trovato il coraggio di uscire di scena all'apice della carriera. I piloti vivono di sfide, adrenalina, sete di successo. Ci vuole più coraggio a smettere che ad affrontare un curvone a gas spalancato. Ecco perchè quasi tutti vanno avanti fin quasi allo stremo dell'età, degli infortuni, della perdita di competitività. Parabole quasi sempre malinconiche.

Marquez e il Mito scolpito nella pietra

Marquez ha annunciato il ritiro cinque giorni dopo aver festeggiato il decimo Mondiale, l'ottavo nella top class, salendo le scale dell'Olimpo degli dei della moto. Non a caso lassù in cima ha trovato ad incoronarlo Giacomo Agostini, l'unico pilota del passato che regge il confronto. Marc ha detto basta avendo in tasca due anni di contratto con la Ducati, oltre a una schiera di sponsor personali. Ha rinunciato a qualche decina di milioni per scrivere sulla pietra l'ultima pagina della sua carriera da mito dello sport. Quella definitiva, che nessun avversario, episodio sfortunato o infortunio riuscirà mai più a scalfire.

Marquez oltre i confini

Nel paddock di Valencia stanno cercando di capire i tempi, le motivazioni e la logica della scelta. Ma questa giornata non può essere letta unicamente attraverso le dinamiche abituali dello sport. Bisogna cambiare livello, entrare nei misteriosi confini della drammaturgia di vite non comuni. Marc aveva davanti un bivio: andare avanti, come avrebbe fatto un campione normale, oppure stupire tutti, per l'ennesima volta. Annunciando il ritiro ha superato anche questa volta i confini della razionalità, come quando cambiava il destino di una caduta con magie mirabolanti, oppure tornava a vincere con un braccio più piccolo dell'altro, conseguenza del calvario del 2020 e seguenti.

Marquez e l'ultima beffa

Nella fase decisiva di quest'ultima stagione Marc è stato non solo implacabile in pista, ma è diventato assolutamente strategico fuori, in particolare nei rapporti con i media. E' riuscito, con una lucidità sorprendente, ad anticipare lui stesso tutti i motivi di potenziale polemica che la critica avrebbe potuto rivolgergli contro. Ha imparato l'arte di mettere le mani avanti, vincendo a mani bassa la sfida coi suoi detrattori più subdoli. Ha smesso da icona e nessun hater si potrà togliere il gusto di vederlo sconfitto. Finisce qui, che vi piaccia o meno.

Marquez come Cary Grant

Marc è figlio di questa epoca, quindi non conoscerà la storia di Cary Grant. Parliamo della grandissima stella di Hollywood che nel 1966, all'apice del successo, si ritirò dalle scene, rifiutando il copione che gli aveva messo sul tavolo un maestri Alfred Hitchcock. Una spettacolare mossa di teatro, come quella di Marquez, che lasciò attoniti milioni di fan in tutto il mondo. A chi gli chiese perchè lo avesse fatto, Cary vergò una frase che lo ha ulteriormente consacrato: "Meglio lasciarli con la voglia, che farsi compatire".

Nessuno avrebbe mai visto Cary Grant recitare da vecchio e stanco. Neanche Marc Marquez.