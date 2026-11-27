Aveva grande voglia di sfidare Marquez con la stessa moto, ma l'attuale pilota KTM non avrà il confronto diretto con il connazionale: questo non cambia i suoi obiettivi per il futuro.

El Tiburon essere la punta di diamante della squadra. Quanto sarebbe stato interessante vedere il duello tra Marc Marquez e Pedro Acosta nel 2027? Il team factory Ducati era pronto a gestire una leggenda MotoGP e un giovane affamatissimo di vittorie, però l'annuncio del ritiro da parte del nove volte campione del mondo ha fatto svanire la possibilità di vedere la sfida tra i due. Non è ancora chiaro chi arriverà nel box rosso, però senza Marquez toccherà ancora di più aessere la punta di diamante della squadra.

MotoGP, Marquez ritirato: la reazione di Acosta

Marc occupa una posizione di vertice assoluto in questo sport. La sua statura è altissima - riporta Motosan - tra le leggende dello sport, come Michael Jordan, Rafa Nadal e molti altri. Si trova in una posizione in cui può dire e fare praticamente tutto ciò che vuole. È perfettamente comprensibile che abbia preso questa decisione. Forse ha sofferto abbastanza e si merita anche un ritiro davvero appagante". Interrogato sul ritiro di Marquez, Acosta ha dichiarato di comprendere la sua scelta di appendere il casco al chiodo: "riporta".

L'attuale pilota KTM era entusiasta di dividere il box con Marc, però senza di lui i suoi obiettivi non cambieranno per il futuro: "Non era il motivo principale per cui volevo andare lì, perché la ragione primaria era avere una moto e una squadra competitive per cercare di lottare per il titolo. Ma, come ho sempre detto, condividere il box con Marc era un sogno e un obiettivo. Quindi, per me non cambia nulla, avrò qualcun altro accanto a me e dovrò farmi strada in Ducati".

Quando gli è stato chiesto se sarà lui il pilota numero 1 in Ducati, Acosta ha preferito mantenere un profilo basso, anche perché non è ancora a conoscenza di chi sarà il suo prossimo compagno di squadra: "Ne dubito. Alla fine non so chi mi metteranno al mio fianco. Ma devo concentrarmi prima di tutto sulla mia situazione personale quando arriverò e poi solo su ciò che accade in pista".

Chi sarà il secondo pilota Ducati?

I primi nomi emersi per la sostituzione di Marquez sono quelli di Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega, entrambi sotto contratto diretto con Ducati e già annunciati come piloti del team Pertamina Enduro VR46 per il 2027. Normale pensare che sarà uno di loro ad affiancare Acosta nel box rosso.

La seconda Desmosedici nella squadra di Valentino Rossi potrebbe essere poi affidata a un pilota proveniente dalla Moto2. Sono già trapelati i nomi di Celestino Vietti e Manuel Gonzalez. Il primo fa parte della VR46 Riders Academy, mentre il secondo è il leader della classifica e potrebbe vincere il titolo in questo weekend a Valencia. Da non escludere colpi di scena, Marquez ha innescato uno scenario che nessuno aveva immaginato prima d'oggi.