Marc Marquez spiega tutti i motivi che hanno portato alla scelta di ritirarsi alla fine di questa stagione MotoGP 2026.

"Una conferenza stampa difficile": esordisce così Marc Marquez, a tratti senza riuscire a nascondere la commozione, nel momento a lui dedicato dopo : esordisce così Marc Marquez, a tratti senza riuscire a nascondere la commozione, nel momento a lui dedicato dopo l'annuncio arrivato proprio all'inizio delle prime prove libere MotoGP a Valencia. Ve l'aspettavate? Sta di fatto che ora lascia un talento e un campione, che s'è preso il tempo per spiegare tutta la situazione che l'ha portato a questa scelta: il lato fisico, dal ritorno della doppia vista per due volte alla situazione del braccio destro. Il futuro è un'incognita, chissà se lo rivedremo in qualche altra veste nel paddock... Prima di rispondere a tutte le domande, Marc Marquez chiede espressamente la foto ricordo con tutti gli attuali piloti MotoGP, nessuno lesina abbracci e parole di stima per il campione in carica, pere poi concludere con foto di famiglia e con tutto il gruppo Ducati. Vi riassumiamo le sue parole ed i concetti chiave che hanno portato all'annuncio shock di stamattina.

Una situazione al limite

Marc Marquez ripercorre brevemente la sua carriera, sottolineando di essersi goduto appieno il viaggio, e ringraziando tutte le persone che gli sono state vicine in questo percorso. Si arriva subito all'argomento clou: perché? "A volte non servono motivi, ma quest'anno la situazione era veramente al limite" ha ammesso Marquez, riferendosi alla sua condizione fisica. "Ho preso questa decisione dopo il GP di Motegi, l'unica persona che lo sapeva..." E qui non mancano le lacrime di commozione, per poi indicare il fratello. "Lo sapeva solo Alex, la persona più importante della mia vita. Volevo annunciarlo solo qui per continuare a lottare per il titolo MotoGP. Avevo comunque deciso, che vincessi o che finisse così così". Alla fine ha vinto, ha scritto ancora la storia del Motomondiale, per poi arrivare a questo annuncio. Con tre momenti speciali scelti per riassumere la sua carriera: "Il 2013 con Honda, l'anno d'esordio e il primo Mondiale. Il 2025, è stato come ottenere un primo titolo, e ho condiviso poi con mio fratello. E questo fine settimana".

I guai fisici ed il saluto a Ducati

Non mancano parole di ringraziamento per Ducati, che è stata informata della scelta solo ieri. "Hanno capito la situazione. Quando ho firmato a marzo ero ottimista, ma non sapevo che mi sarei operato ancora ed avrei avuto ancora più problemi". Sottolinea anche che "In Ducati ho avuto la mia seconda vita, anche se più breve della prima". Spiega poi anche quello che non ha detto sulla sua salute. "Dopo il GP Indonesia, oltre all'infortunio ho avuto altri problemi di doppia vista, anche se solo per 48 ore. Dopo Le Mans è successo ancora, anche se per 12 ore stavolta. In questa seconda parte di stagione quindi ho preso meno rischi e sono caduto meno. Sono veloce e competitivo, ma cominciavo ad avere paura, non della velocità ma della lesione. È arrivato il momento". Ammette chiaramente che "Stavo soffrendo, i risultati coprivano la situazione". Come saluta i tifosi? "Sarà un weekend malinconico per tutti, ma spero si siano divertiti tutti in questo viaggio, come me. Non dev'essere un dramma, godiamoci la festa".