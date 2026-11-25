Ducati e Pecco Bagnaia , non c'è il saluto sperato: nessun GP Valencia insieme, ritorna Iker Lecuona accanto al fresco campione Marc Marquez.

Pecco Bagnaia aveva dichiarato di voler disputare un ultimo GP con Ducati, "salutando" come si deve quindi il marchio dei suoi due titoli MotoGP. Ahimè, non sarà così: arriva oggi la notizia che la sua Rossa sarà guidata da Iker Lecuona anche a Valencia ( qui tutti gli orari ). Non solo, a causa dell'infortunio al piede destro rimediato in Qatar rimarrà fermo ancora a lungo: il primo contatto con Aprilia e con la RS-GP non sarà nemmeno nei test successivi all'ultimo GP, ma dovrà aspettare il nuovo anno...

La nota Ducati

"Sfuma il rientro in pista per Pecco: gli ultimi controlli medici effettuati questa mattina prima della partenza non hanno consentito l'ok per tornare in sella dopo l'intervento al piede destro per fissare la frattura rimediata in Qatar. Resta comunque un fine settimana speciale: il weekend di addio alla Rossa di Borgo Panigale, a chiusura di una storia bellissima e ricca di successi, fatta di un amore e una passione destinati a restare per sempre, con il pilota più vincente nella storia di Ducati in MotoGP, con 31 successi all'attivo. Al suo posto, come in Portogallo, scenderà in pista Iker Lecuona, che gioca in casa a Valencia e arriva carico e positivo dopo aver raccolto punti in entrambe le gare del weekend portoghese".

Le parole di Iker Lecuona, di nuovo in azione con il Ducati Lenovo Team: “Portimão è stato un weekend davvero speciale: il Team ha festeggiato il titolo di Marc ed è stata una gran festa, ma nel complesso sono stati tre giorni molto positivi per me, con punti raccolti in entrambe le gare su un tracciato così difficile. Qui avrò un'altra grande occasione in sella alla Desmosedici GP. Prima di tutto mando un grande abbraccio a Pecco, che verrà a trovarci in pista, e poi daremo tutto il gas qui a Valencia, sulla mia pista di casa".