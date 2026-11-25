Il nuovo documentario di Sylvain Guintoli, «Beyond Endurance», racconta una storia straziante: quella della sua perseveranza e del desiderio di continuare a correre nonostante la morte del figlio Luca, di cinque anni, scomparso l’anno scorso a causa di un tumore.

La conduttrice Suzi Perry e il campione WSBK Neil Hodgson sono legati da un’indiscutibile complicità al loro collega francese: insieme girano il mondo seguendo la stagione della MotoGP. Oltre a questo, però, Guintoli gareggiava anche nelle competizioni endurance, sia su due che su quattro ruote. In un’esperienza molto toccante, il team che ogni fine settimana racconta le gare ha parlato delle difficoltà vissute dietro le quinte negli ultimi anni.

È un film profondamente tragico e doloroso, incentrato soprattutto su Luca e sull’effetto che la sua scomparsa ha avuto sulla famiglia Guintoli, ma è anche una straordinaria testimonianza della loro incredibile forza d’animo di fronte a una simile avversità.

Dopo aver già conquistato un titolo mondiale Superbike e un campionato del mondo Endurance, Guintoli si è posto la sfida di vincere anche la 24 Ore di Le Mans in auto. Proprio mentre gareggiava in due discipline endurance molto diverse tra loro, ha ricevuto la sconvolgente notizia che il figlio più piccolo era affetto da una malattia potenzialmente letale.

Guintoli raccoglie fondi al GP di Thailandia all’inizio di quest’anno

Nonostante tutti i loro sforzi, il piccolo Luca ha purtroppo perso la sua battaglia contro il cancro ed è morto nel luglio 2025. Nessuna parola può rendere giustizia a una simile tragedia, ma lo hanno fatto i gesti di Sylvain. Non solo, nello stesso anno, è arrivato a pochi minuti dal conquistare di nuovo il titolo Endurance: in seguito ha anche corso la maratona di Londra indossando una tuta da gara, per raccogliere fondi a favore delle associazioni che aiutano i bambini malati di cancro.

«Avrebbe davvero fatto la differenza se avessero vinto? Non credo.» ricorda Hodgson, sottolineando come ci siano momenti e circostanze, come questa, in cui le corse assumono un significato diverso. In questo caso, vincere o perdere non era importante, per quanto sarebbe potuto sembrare poetico. Correre era invece l’unico modo che Sylvain aveva per preservare la propria lucidità e continuare a essere un pilastro di forza per il resto della sua famiglia.

Forse il momento più straordinario del film è quello in cui, mentre svolge i suoi consueti impegni in diretta, una piccola farfalla blu gli si posa sul viso. La farfalla è significativa perché, negli ultimi giorni di vita di Luca, sua madre gli aveva chiesto di tornare a far loro visita sotto forma di una farfalla blu. Quando eventi simili vengono ripresi dalle telecamere, è difficile credere alle coincidenze.

«Siamo semplicemente felici che abbia scelto noi per il poco tempo che è stato qui.» dice Caroline Guintoli, moglie di Sylvain e madre di Luca.