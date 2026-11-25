Marc Marquez ha scritto una pagina di storia vincendo il decimo titolo mondiale in carriera. Adesso è secondo solo al mitico Giacomo Agostini, sebbene entrambi contano otto titoli in classe regina. Adesso i fan della MotoGP s'interrogano sul futuro del fuoriclasse spagnolo, dopo mesi di speculazioni su un possibile ritiro dalle corse.

La salute prima di tutto..?

Sono in tanti a chiedersi cosa succederà adesso a Marc Marquez. La voce di un possibile addio alla MotoGP continua ad aleggiare come una leggenda metropolitana, o forse c'è dell'altro. Durante il weekend di Portimao, il team manager Davide Tardozzi ha assicurato che il fenomeno di Cervera rispetterà i due anni di contratto con la squadra. Ma solo Marc conosce i propri pensieri. E forse la sua cerchia ristretta di amici e familiari.

In vero i rumors si sono alimentati dopo l'ultima operazione al braccio, subito dopo il GP di Le Mans. Un intervento che ha portato dolori anche nei mesi successivi, quando il dieci volte campione del mondo sottoponeva il braccio a continui sforzi in pista. "Credo che i risultati abbiano mascherato ciò che ho sofferto. Ci sono stati momenti in cui ho vinto e non sono riuscito a sorridere", ricorda il pilota numero 93. "Ma è stato a causa della sofferenza che provavo durante la gara e non riuscivo a esprimermi. Molti media a volte mi chiedevano: 'Perché sei serio di sabato?' oppure 'Perché sei serio di domenica?'. Quando avevo disagio, dolore, dopo aver sofferto così tanto durante la gara, non sorridevo. Però questo non significa che non ero felice".

2027 in pista... e poi?

Riguardo alle voci sul suo addio alla MotoGP, ammette di non essere sorpreso, perché "potrebbe essere logico", ma tutto "dipende dalla mentalità. So che sto vivendo un momento meraviglioso, che voglio assaporare al massimo fino a domenica prossima (al Gran Premio di Valencia). Poi ci saranno dei test, alcuni eventi, Natale, e poi ci sarà tempo per prepararsi al 2027. Ho un contratto firmato con Ducati per il 2027 e il 2028. Finché mi sento bene, mi sento motivato e il mio corpo regge, la mia intenzione è di continuare a godermi la mia passione".

Tutto lascia credere che Marc Marquez correrà nel Mondiale 2027. Sarà l'occasione giusta per valutare le sue condizioni fisiche e i risultati. C'è l'impressione che sia appagato dopo il decimo titolo e non voglia prendersi ulteriori rischi per la salute. "Una passione in cui bisogna valutare tutti i pericoli", ha ammesso l'alfiere della Ducati. "Perché ogni volta che si scende in pista, naturalmente, la propria vita è in gioco".

Anche Claudio Domenicali è intervenuto su questo tema che sta riecheggiando nel paddock della MotoGP da troppo tempo. "Ora ci godremo e festeggeremo questa grande vittoria e questo grande campionato. Abbiamo un accordo con Marc e siamo molto contenti di lui. Quindi continueremo con lui".