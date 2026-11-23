INTERVISTA - A tu per tu con Ivan Goretti, team manager di Penta Motorsport, squadra di lungo corso del CIV Superbike

Il sipario sul CIV Superbike 2026 è calato ufficialmente lo scorso mese di ottobre con la finalissima di Vallelunga, ma per qualcuno la stagione è terminata prima del previsto. Questo il caso del team Penta Motorsport, con l'ultima presenza in gara datata addirittura 26 luglio in occasione dell'appuntamento della Racing Night di Misano. La compagine emiliana, a seguito del divorzio con Filippo Rovelli , ha deciso di rinunciare ai conclusivi due round del calendario. Non esattamente l'epilogo che desiderava Ivan Goretti, team manager ansioso di raccogliere i frutti del nuovo progetto targato Honda, intrapreso nel 2025 dopo il congedo da Suzuki. Un uomo tutto d'un pezzo che sembra sbucato da un'altra epoca, emblema per anni della casa di Hamamatsu nella top class tricolore che ormai non c'è più. Con lui storie e aneddoti si intrecciano tra le pieghe di una chiacchierata di motociclismo, mentre lo sguardo è proiettato ad un 2027 che si preannuncia ricco di sorprese, rievocando un passato lontano.

Ivan, partiamo dal presente: la vostra stagione 2026 si è conclusa prematuramente.

"Un duro colpo dover saltare gli ultimi due round. In 23 anni di corse non ci era mai capitato, se non per cause di forza maggiore. Il dispiacere è tanto, soprattutto per le modalità che hanno portato alla separazione con Filippo, improvvisa e inaspettata. Puntavamo fortemente su di lui per costruire un programma di prospettiva con un pilota giovane e veloce, con già una buona esperienza con le 1000cc. Fino a quel momento non c'erano state avvisaglie tali da lasciar presagire una risoluzione immediata del rapporto... siamo rimasti con l'amaro in bocca".

Ivan Goretti e Filippo Rovelli

Malgrado le buone premesse di partenza, qualcosa non ha funzionato con Rovelli: ti sei dato una spiegazione?

"Filippo si lamentava di uno sforzo eccessivo, non riusciva a guidare la Honda. Ho sentito dire che, dopo la tappa di Cremona (disputata da Rovelli con Pistard Racing BMW, ndr), si sarebbe operato al braccio. Può darsi che si stava portando dietro un problema fin dall'inizio della stagione, si spiegherebbero tante cose. Ecco, mi viene da pensare che la causa di tutte quelle difficoltà fosse più di natura fisica che tecnica. Non c'è dubbio: se avvertiva dolore, l'operazione era necessaria. E badate bene, non mi sento di colpevolizzare nessuno. Non ne parlo con polemica, ma con grande serenità, nel pieno rispetto di tutti. Continuo a sostenere che Filippo sia un ottimo pilota".

Qual è il bilancio del primo biennio con Honda?

"Positivo, perché per noi ha rappresentato una svolta epocale dopo tantissimi anni di Suzuki. La CBR non va affatto piano. Il passaggio a Honda ci ha restituito smalto e competitività, al netto di qualche naturale intoppo com'è capitato all'esordio con Kevin (Manfredi, ndr). Quest'anno con Filippo ci eravamo prefissati come obiettivo la Top-10 e, in alcuni frangenti, siamo andati ben oltre le nostre previsioni. A conferma della bontà del pacchetto. Riaffermata dalle performance di Giannini, senza dimenticare gli spunti velocistici di Ottaviani. In tutto questo, per non farsi mancare nulla, nel mezzo c'è stato anche un cambio di regolamento! Rispetto alla passata stagione, quando in vigore c'era ancora la centralina unica MoTec, siamo dovuti andare alla scoperta dell'elettronica HRC: una novità nella novità. Grazie al lavoro condiviso con la Scuderia Improve siamo riusciti a trovare una quadra, imparando molto sul know-how della CBR. Siamo estremamente felici della scelta, la migliore per il rapporto qualità-prezzo, che abbiamo preso".

Avevate l'imbarazzo della scelta, con altri costruttori sareste andati sul sicuro, tipo Ducati...

(Risata, ndr)

"In tempi non sospetti avevamo ricevuto delle avance persino da Bimota, ci credete? Ci piacciono le sfide, è nel nostro stile. Volevamo distinguerci un po' dalla massa: nel CIV Superbike ci sono team storici Ducati, Yamaha e BMW, mentre Honda... beh, di fatto per anni è stata rappresentata soltanto da Improve. Siamo soddisfatti, abbiamo scoperto un prodotto che può dare ancora tanto, passando per la sinergia con Improve che durante questo biennio ci ha sempre supportato. E per il 2027 ci aspettiamo un ulteriore step. Magari con la CBR di nuova generazione, evoluta e anche più bella esteticamente".

Che tipo di ragionamenti state impostando in ottica 2027?

"Ovviamente molto dipenderà dalle indicazioni che riceveremo dalla Federazione sull'eventuale impiego del nuovo modello. Per quanto concerne i piloti, abbiamo già intavolato qualche discorso. Non abbiamo fretta, ci prenderemo delle settimane per fare le nostre dovute valutazioni. Le nostre idee sono chiare: una prima guida esperta per puntare alle posizioni di vertice e "dare fastidio", a cui affiancare possibilmente un giovane voglioso di imparare. La nostra squadra è super-qualificata e abbiamo le spalle coperte sul fronte tecnico. Sulla carta, ci sono i presupposti per crescere ulteriormente. E aggiungo: per filosofia siamo contrari ai piloti paganti. Anche nelle difficoltà, lavoriamo per arrivare il più avanti possibile. Porsi un obiettivo concreto stimola i miei ragazzi a dare il massimo, sempre. Perché dovremmo investire tempo, risorse e denaro su qualcuno che non si schioda dal fondo della classifica? Guadagneremmo qualche soldo in più, probabilmente sì, ma a che pro?".

Cosa pensi quando senti la parola "Suzuki"?

"Beh, Suzuki rimarrà per sempre nel nostro cuore. Cambiare partner tecnico è stata una decisione dolorosa, ma inevitabile: ci eravamo spinti ai limiti delle capacità della GSX-R 1000, progetto ormai giunto al capolinea. Noi siamo stati gli ultimi a crederci nel CIV. Pur senza l'appoggio di Suzuki Italia, orientata più al proprio tornaconto che alla promozione del brand nel racing, abbiamo tenuto botta finché la nostra perseveranza non ha presentato il conto. Nel 2024, ultima stagione con Suzuki, accusavamo di continuo problemi e rotture di vario genere. Abbiamo fatto molto "rumore" in quelle poche volte che siamo riusciti a portare la Suzuki sul podio. Peccato, perché sarebbe bastato un piccolo aggiornamento per rimettere la Gixxer al passo coi tempi. Anche a distanza di anni, alcuni concetti del vecchio modello sono all'avanguardia".

La nuova GSX-R 1000R non ti convince? Si mormora di un possibile ritorno di Suzuki nel CIV Superbike...

"Lo spero per il bene del campionato. Suzuki è una delle case più amate dagli appassionati, merito di una tradizione corsaiola assai longeva. Tuttavia, nutrisco dei dubbi sulle potenzialità del nuovo modello che non ha niente a che vedere con una Superbike. In base a ciò che offre il mercato motociclistico, non c'è competizione. Inoltre, con il regolamento attuale del CIV Superbike, per un team Suzuki sarebbe difficile pensare addirittura di entrare tra i primi dieci. Insomma, tanto fumo e poco arrosto...".

Suzuki un pezzo di storia del team Penta: riavvolgiamo il nastro.

"Acquistammo la prima Suzuki nel 2007, affidandola a Paolo Blora (Campione italiano Superbike nel 1998, ndr), mio ex-compagno di squadra. Seguirono due stagioni con Riccardo Chiarello (Campione italiano ed europeo 250cc nel 2000, ndr), ritrovatosi a piedi dopo l'avventura nell'Europeo Superstock 1000 con il team Alstare. All'epoca correvamo sotto le insegne Penta Race Best Motors, sin dal primo test ci rendemmo conto di quanto forte poteva andare. E infatti centrammo diverse prime file in qualifica ed un podio al Mugello, se solo si fosse allenato di più... crollava dopo pochi giri. Con Riccardo siamo rimasti in ottimi rapporti, porto nel cuore sia lui che la sua splendida famiglia. Per il successivo biennio invece ingaggiamo Alessio Aldrovandi, come Chiarello reduce dalla Stock 1000. Un primo anno con Suzuki per poi tentare la carta BMW. Concluso l'impegno con Alessio, la pesante crisi economica di quel periodo ci costrinse a prendere una piccola pausa dalle competizioni fino al ritorno avvenuto nel 2018 con Kevin Calia, Suzuki e l'attuale denominazione di Penta Motorsport: un podio sotto la pioggia a Misano. Sempre sul bagnato di Misano abbiamo festeggiato il nostro ultimo podio con Suzuki a firma di Kevin Manfredi (nel 2023, ndr), superando un travagliato post-Covid. Mi piacerebbe svelare un retroscena curioso".

Prego.

"Un giorno, durante un test a Monza con Alessio (Aldrovandi, ndr), ci ritrovammo a girare insieme ad alcuni team ufficiali del Mondiale Superbike, Compresa Yamaha con Melandri, nostri vicini di box. Alla nostra moto non mancava la velocità di punta, tant'è vero che ad Alessio capitò di sverniciare Melandri in pieno rettilineo. Sfiorammo i 330 km/h, meglio di noi soltanto la Ducati 1098R di Checa. Sono trascorsi 15 anni... a quei tempi sì che si parlava di vera Superbike. A fine giornata, per scherzare un po', dissi a Melandri: "Se vuoi ti prestiamo la nostra Suzuki!". Non sapeva chi fossi, avrà pensato: "Che cazzo vuole questo?!" (risata, ndr)".

Penta Motorsport

Qual è la forza del team Penta?

"La passione. Il motociclismo, oltre ad essere una scuola di vita, è la nostra malattia. Abbiamo tutti un secondo lavoro, io ad esempio mi occupo di una piccola impresa locale. Quindi tutto quello che guadagniamo lo riversiamo nelle corse. Non ci facciamo scrupoli a rubare ore alla notte, anche se in palio c'è una semplice bottiglia di vino accompagnata da una fetta di salame! Adoriamo stare in compagnia. La preparazione delle nostre moto avviene in casa, motore in primis. La "vecchia guardia" è lo zoccolo duro di Penta. Nel corso degli anni poi si sono alternate una serie di ragazzi che hanno effettuato uno stage universitario come meccanici. Il pezzo forte tuttavia è Adriano, il nostro capo-tecnico: competenza da vendere. È stato il primo meccanico di Cadalora, ha seguito da vicino i suoi primi passi".

Avete avuto l'onore di conoscere James Toseland: che tipo è?

"Estremamente cordiale e umile, come poche altre persone in questo ambiente. Lo abbiamo ospitato a Misano 2022, primo round della stagione. James era venuto al seguito di Danny Webb, suo pupillo convocato in sostituzione di Manfredi, indisponibile causa infortunio. È stato una piacevolissima scoperta. Tra un turno e l'altro abbiamo parlato persino di musica, cibo e della vita più in generale: un campione tanto in pista quanto fuori. È più italiano di quel che si possa pensare, la nostra passione ha finito per contagiare anche lui. Vederlo vestito con i nostri colori... wow che soddisfazione! Un weekend davvero magico".

Ivan Goretti sorride con James Toseland a Misano 2022

In pochi conoscono il tuo passato da pilota...

"Sono stato un gentleman rider, come si usava dire una volta. Ho corso per una decina d'anni a livello nazionale tra 250cc e Superbike. Lì di fatto ho posto le basi del team Penta. Ho appeso il casco al chiodo nel 2003, ma già negli ultimi anni di carriera avevo avviato una "joint venture" con Techna Racing. Gestivamo il vecchio trofeo Ducati, parallelamente al doppio impegno nel campionato italiano e nel mondiale sotto le insegne Pacific Team. Dal 2003 mi sono messo in proprio, originariamente con Zannini pilota. Prima dell'avvento di Suzuki, una parentesi problematica con Pedersoli: sognavamo in grande con la disponibilità una Ducati 999 ex-Chili, purtroppo non lasciammo il segno...".

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