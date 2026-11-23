Il pilota madrileno ha visto sfumare definitivamente la possibilità di vincere il secondo titolo MotoGP: non porterà il numero 1 in Yamaha nel 2027.

La gara a Portimao ha posto fine alla corsa al titolo MotoGP 2026, Marc Marquez si è confermato campione del mondo e al team Aprilia rimane l'amaro in bocca per non aver sfruttato pienamente il potenziale tecnico altissimo di quest'anno. Jorge Martin rimpiangerà la caduta con annesso infortunio della sprint race a Phillip Island, la frattura del polso lo ha poi costretto a saltare il weekend a Sepang e a correre in condizioni difficili in Qatar. Marquez ha approfittato della situazione a Portimao gli bastava poco per aggiudicarsi la decima corona iridata della sua carriera.

Martinator era riuscito a giocarsi il mondiale soprattutto grazie alla sua costanza, basti pensare che ha vinto solamente una gara lunga a Le Mans (quinto GP del calendario), mentre sono quattro le sprint race in cui ha trionfato. Nel momento clou ha accusato l'ennesimo infortunio ed è così svanito il sogno di vincere il suo secondo titolo in MotoGP, portando di nuovo il numero 1 in un altro box. Nel 2025 lo aveva portato in quello Aprilia, dopo il trionfo con la Ducati del team Pramac, nel 2027 lo avrebbe esposto sulla moto del team factory Yamaha.

MotoGP, Martin: l'analisi dopo la vittoria di Marquez

MotoGP, Jorge Martin: l'analisi dopo aver perso il titolo mondiale

Il pilota madrileno ha cercato di fare il massimo e nella sua analisi a Sky Sport MotoGP ritiene che la sconfitta del 2026 contro Marquez sia frutto anche del 2025 perso a causa dei vari infortuni: "Riflettendo un po' sulla stagione, mi è mancato un anno. Nel 2025 non ho praticamente guidato, non ho costruito, non ho creato la mia base. Quest'anno mi sono ritrovato in testa, ma non avevo la velocità, qualche gara sì a qualche gara no. Quando vuoi vincere un mondiale, devi essere al 100% e un tutt'uno con la moto dal venerdì: io non lo sono stato. Non sono stato il migliore e ci sta non aver vinto".

Martin ha il rammarico di aver buttato via la scorsa stagione, è convinto che altrimenti avrebbe avuto un potenziale maggiore per giocarsi il titolo e vincerlo: "Se ci fosse un altro con le stesse condizioni - aggiunge - con la stessa moto, arrivare qua con la stessa base e le stesse mappe sarebbe un'altra storia. Sabato mattina ero a un secondo da Bezzecchi, domenica mi sono avvicinato tanto. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto con l'Aprilia, considerando quanto successo nel 2025. Sono stato lì davanti da subito, facendo tanti podi. Questa stagione mi ha reso un pilota migliore e un uomo migliore, è già una vittoria".

Il duello finale con Bezzecchi

La doppietta a Portimao ha permesso a Bezzecchi di portarsi a -2 punti dal secondo posto nella classifica generale occupato proprio da Martin, quinto nella sprint race e secondo nella gara lunga. Nell'ultimo weekend MotoGP a Valencia i due piloti Aprilia si giocano la medaglia d'argento. In ogni caso, il podio finale nel mondiale è assicurato per entrambi, qualcosa di storico per la casa di Noale, che ha già vinto il titolo team e che può prendersi anche quello costruttori (+9 su Ducati dopo Portimao).

Una magra consolazione, ma comunque in Aprilia vogliono concludere nella maniera migliore possibile quella che rimane la migliore annata in MotoGP del marchio veneto. Anche se non c'è stato il colpo grosso, resta tanto di cui essere fieri.