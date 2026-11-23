Fabio Quartararo si inchina a Marc Marquez. Il campione del mondo MotoGP 2021, uscito da Portimao con un weekend complicato sulla Yamaha, ha speso parole senza riserve per il pilota Ducati, che con l'ottavo posto nel GP del Portogallo ha chiuso i conti con un round d'anticipo e messo in bacheca il decimo Mondiale della carriera. Per il francese non ci sono dubbi: Marc è il GOAT, e la sua arma più pericolosa oggi non è la velocità, ma la testa.

Il più grande, il più intelligente, il più veloce

Penso che i festeggiamenti dicano tutto: è stato veramente bello vederlo salire sulla scala", ha raccontato. Quello di Portimao è l'ottavo titolo nella classe regina per lo spagnolo, che aggancia così il record di Giacomo Agostini. Come avevamo raccontato in MotoGP Portimao: tripletta Aprilia, ma Marc Marquez vince il decimo titolo mondiale , la festa è stata tutta da vedere: Marquez è salito su una scala con una capra al suo fianco, simbolo del GOAT, e proprio Agostini gli ha consegnato il casco celebrativo. Una scenografia che ha colpito anche Quartararo. ", ha raccontato.

Poi la battuta, che fotografa meglio di qualsiasi statistica la longevità del rivale: "Non ho nulla da dire, perché quando avevo 14 anni era lui quello che vinceva. Ora ne ho 27 e lui continua ancora a vincere, quindi penso che sia arrivato il momento che si riposi un po’! Sto scherzando! È il più grande, il più intelligente e il più veloce. Non ho altro da aggiungere su di lui".

L'arma in più: la testa

Il titolo 2026 è arrivato al termine di una stagione tutt'altro che lineare. Marquez ha saltato il GP di Catalogna per operarsi alla spalla destra, ha dovuto adattare lo stile di guida al problema fisico e ha recuperato uno svantaggio di 102 punti in classifica. Proprio per questo Quartararo vede nel 33enne di Cervera qualcosa che va oltre il cronometro, e alla domanda se Marc sia il più grande di sempre risponde senza esitazioni. "Ho visto un commento che ha fatto qualche giorno fa, in cui diceva che in passato la velocità era la sua caratteristica principale. Ma penso che oggi sia soprattutto il modo in cui riesce a giocare mentalmente con tutti. È davvero, davvero astuto".

Il weekend in salita della Yamaha

Per Quartararo, invece, Portimao è stato l'ennesimo fine settimana di sofferenza. La Yamaha tornava in pista dopo aver saltato il GP del Qatar e il francese, partito molto indietro, ha chiuso la gara lunga al dodicesimo posto, pagando soprattutto il degrado degli pneumatici. "All'inizio ero dietro a Lecuona, poi sono stato molto veloce. Credo di aver fatto il massimo, non potevo fare meglio, soprattutto con il degrado delle gomme. Abbiamo lottato tutto il weekend, ma credo che abbiamo salvato abbastanza il risultato sia nella Sprint che in gara", ha spiegato ai giornalisti, tra cui Manuel Pecino di Motosan.

Sì, come ieri, è stato l'unico che sono riuscito a superare in gara. Ero pronto a passarlo e in effetti ha chiesto un po' troppo alle gomme. Avrei potuto preparare un buon sorpasso nel primo giro. Ma credo che abbiamo fatto una buona gara". L'unico sorpasso riuscito, come già nella Sprint del sabato, è stato quello su Jack Miller : "".

Il ricordo del 2021

Vedere Marquez festeggiare ha inevitabilmente riportato El Diablo al suo titolo con la Yamaha, ma il tono è malinconico. "Purtroppo è successo tanto tempo fa", ha ammesso. Lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione: "Il prossimo anno faremo del nostro meglio e non vedo l’ora di affrontare questo nuovo capitolo".