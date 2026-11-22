Il Supercross de Paris si è concluso dopo un weekend ricco di emozioni, con due giornate di gare nelle classi 450 (SX1) e 250 (SX2).

Il campione in carica dell’AMA Supercross Ken Roczen è sceso in pista in vista della difesa del titolo, al via a gennaio, insieme a un parterre di tutto rispetto che comprendeva Jason Anderson, Tom Vialle, Jordon Smith e Aaron Plessinger. Nella classe SX2, invece, molti si chiedevano come se la sarebbe cavata Sacha Coenen, in preparazione al suo debutto nella serie AMA SMX la prossima stagione.

Roczen domina nella SX1

Roczen ha sfoggiato un’ottima forma nella prima giornata, conquistando la pole position e vincendo tutte e tre le manche con un margine rassicurante. Per il campione in carica è stata la solita storia: ha prolungato la sua striscia di successi dopo aver dominato anche diverse gare dell’AusX Open . Jason Anderson ha chiuso al secondo posto in tutte e tre le gare, mentre Jordon Smith si è classificato terzo nelle Gare 1 e 3. Tom Vialle ha conquistato il terzo posto nella Gara 2, mentre il suo compagno di squadra in Honda, Jo Shimoda, ha ottenuto un quinto, un nono e un sesto posto.

Nella seconda giornata, Roczen ha proseguito il suo dominio, centrando un’altra tripletta di vittorie domenica. Ha così concluso l’evento da vincitore assoluto e conquistato il titolo di «Re di Parigi». Anderson è stato il migliore degli altri: l’unica sbavatura è stato il terzo posto nella Gara 1, ma ha comunque conquistato la seconda posizione assoluta davanti a Jordon Smith, apparso molto convincente al debutto con Triumph.

Coenen supera l’esame nella SX2

La prima giornata è stata una preziosa occasione di apprendimento per Sacha Coenen, che si è comunque ben comportato. Il canadese Cole Thompson ha vinto la gara d’apertura davanti a Jules Pietre, con Coenen terzo. Jesson Turner si è imposto nella Gara 2, seguito dalla doppietta Kawasaki di Henry Miller e Mitchell Harrison. Sacha è riuscito a conquistare il quarto posto dopo aver evitato una collisione quando Hugo Manzato è caduto nella sezione ritmica, mentre Jules Pietre è stato meno fortunato ed è finito a terra anche lui nella confusione. Turner ha confermato la sua ottima forma nella Gara 3, vincendo agevolmente davanti a Mitchell Harrison e Iziah Clarke, mentre Sacha Coenen ha chiuso al settimo posto.

Nella seconda giornata, Coenen è stato semplicemente spettacolare: ha conquistato ancora una volta la pole position e vinto la manche d’apertura, per poi imporsi anche nella seconda e nella terza, aggiudicandosi il titolo di «Principe di Parigi». Un altro risultato straordinario per il belga, che ha appena compiuto 20 anni. Jeffrey Herlings, al commento della diretta in inglese, ha descritto Sacha come «un GOAT senza un titolo».

Classifica finale SX2 (primi 5)

Posizione Pilota Team Punti 1. Sacha Coenen KTM 20 2. Cole Thompson Yamaha 28 3. Jules Pietre Yamaha 36 4. Jesson Turner Yamaha 36 5. Mitchel Harrison Kawasaki 39

Classifica finale SX1 (primi 5)