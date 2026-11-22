Il Mondiale Moto2 non si chiude in Portogallo. A Portimao vince Dani Muñoz, al primo successo nella categoria, davanti ad Alonso Lopez e Senna Agius. Ma la notizia vera è un'altra: Manu Gonzalez, escluso dalla ripartenza dopo la bandiera rossa, non porta a casa nemmeno un punto. Izan Guevara chiude settimo e si porta a 4,5 lunghezze dal leader della classifica. Tutto rimandato a Valencia, ultimo atto della stagione.

Una partenza ad alta tensione

Asfalto asciutto e Agius in pole position: l'australiano ha tenuto il comando nelle prime battute, seguito da Dani Holgado e Collin Veijer. Guevara è partito bene, quinto, mentre Gonzalez è scivolato in nona posizione. Giri iniziali pieni di sorpassi, con Guevara autore di una delle manovre più belle: due avversari superati in un colpo solo per salire terzo. Poco dopo Muñoz si è preso la testa della corsa, iniziando a costruire un margine che è arrivato a 1,7 secondi su Ivan Ortola e Agius. Più complicata la gara di Guevara, risucchiato nelle bagarre del gruppo e costretto a una manovra al limite per evitare Veijer dopo un suo incidente.

Per Gonzalez, invece, il pomeriggio era già in salita. Lo spagnolo della Intact GP ha rischiato grosso nel tentativo di rimontare: è rimasto in sella, ma ha danneggiato il cupolino della sua Kalex ed è sprofondato in quattordicesima posizione.

La bandiera rossa che cambia il Mondiale

All'ottavo giro la svolta. Filip Salac è caduto e alcuni piloti che lo seguivano non sono riusciti a evitarlo: nel groviglio sono finiti anche Gonzalez e Celestino Vietti. Con piloti e detriti in pista, la Direzione Gara ha esposto la bandiera rossa. Non essendo stati completati i due terzi della distanza, è stata decisa una nuova partenza sulla base delle posizioni al termine del settimo giro, con una gara ridotta a sette tornate.

Qui si è consumato il dramma sportivo di Gonzalez. Il pilota è riuscito a rientrare al box e i meccanici hanno lavorato per rimettere in sesto la Kalex, ma la moto non era arrivata in pit lane seguendo la procedura prevista dal regolamento. Risultato: niente seconda partenza per il leader del campionato. Ne abbiamo parlato qui.

Guevara riapre tutto

Alla vigilia Gonzalez ma l'occasione è sfumata nel modo più amaro. Guevara non ha trovato il ritmo per lottare con i primi, ma il settimo posto gli basta per ridurre il distacco a 4,5 punti. Muñoz si gode invece una vittoria che arriva nel weekend più caotico della stagione. A Valencia sarà un duello tutto spagnolo, con Gonzalez che dovrà difendere un margine minimo e Guevara lanciato all'inseguimento.