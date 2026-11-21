Il leader del Mondiale Moto2 si gioca il primo match point partendo dalla quarta fila, il suo rivale scatterà dalla prima. Le qualifiche del GP del Portogallo cambiano il clima della sfida per il titolo: Manuel Gonzalez non è andato oltre il 10° tempo, mentre Izan Guevara ha strappato la terza casella all'ultimo tentativo. Davanti a tutti c'è Senna Agius, compagno di squadra di Gonzalez in Intact GP, autore di un nuovo record della pista in 1'40"547.

Agius, pole all'ultimo giro

L'australiano aveva già dominato il venerdì, come avevamo raccontato in Moto2 Portimão, Agius vola con il record: Gonzalez cade ed è 12°, Guevara 10° . In Q2 ha confermato la sua superiorità in condizioni tutt'altro che semplici, con vento forte e qualche goccia di pioggia che però non ha costretto nessuno ad abbandonare le slick. E' la terza pole in carriera, la prima dal Gran Premio di San Marino.

Il finale è stato una girandola di tempi. Collin Veijer era stato il primo a scendere sotto l'1'41", poi Daniel Holgado, vincitore in Qatar nell'ultimo round, si era preso la vetta con 1'40"645. Agius ha risposto con il suo ultimo giro lanciato e ha chiuso con 98 millesimi di margine su Holgado.

Guevara rimonta, Gonzalez si blocca

La notizia più pesante per il campionato, però, arriva dalle posizioni alle spalle. Guevara era undicesimo a un minuto dalla bandiera a scacchi e con un ultimo giro molto rischioso si è issato in prima fila, miglior pilota Boscoscuro dello schieramento. Gonzalez invece aveva iniziato la sessione restando vicino alla top 5, ma nell'ultimo attacco al tempo non è riuscito a migliorarsi ed è scivolato al decimo posto, a 607 millesimi dal poleman.

I due rivali sono separati da 13,5 punti, con due gare ancora da disputare e 50 punti in palio prima del gran finale di Valencia. Domenica Gonzalez dovrà rimontare dalla quarta fila, dove sarà affiancato da Alonso Lopez e Zonta van den Goorbergh.

Vietti nono, Arbolino primo degli esclusi

Veijer apre la seconda fila davanti a Ivan Ortolà e Dani Muñoz, mentre in terza ci sono Alex Escrig, Filip Salac e Celestino Vietti. Il pilota italiano ha vissuto un pomeriggio movimentato: in Q1 era ultimo quando è arrivata la pioggia, che ha fermato temporaneamente la sessione, ma con la pista in rapida asciugatura è risalito fino al secondo posto, conquistando la Q2 insieme ad Adrian Huertas, Angel Piqueras e Joe Roberts.

Meno fortunato Tony Arbolino, primo degli esclusi dalla Q2 per un errore nel suo ultimo giro lanciato: partirà 19°. Luca Lunetta è 22° dopo un bel salvataggio in curva 1, Matteo Ferrari chiuderà lo schieramento. Delude David Alonso, solo 15°, mentre Barry Baltus è caduto in curva 3 in avvio di Q2 senza fare segnare un tempo.

La gara di Portimão, sulla distanza di 21 giri, scatterà domenica alle 12.15,: per Gonzalez sarà una rincorsa, per Guevara l'occasione di tenere aperto il Mondiale fino all'ultimo round.