Il Mondiale Supersport 2027 perde MV Agusta e ritrova Suzuki, ma la vera notizia è un'altra: a spingere più di tutti in questa categoria adesso sono i costruttori cinesi. La griglia della prossima stagione è definita e conterà ancora otto marchi, come nel 2026. Il cambio è legato al team Motozoo, che passa da una Casa all'altra: entra Suzuki, esce la Casa varesina.

Resta invece fuori KTM, che in molti speravano di vedere come nono marchio. Lo sviluppo della 990 RC R non è ancora completato e il team Freudenberg ha scelto una strada intermedia: nel 2027 correrà nell'IDM, il campionato tedesco, con Jonas Folger, per preparare lo sbarco nel Mondiale. Ne abbiamo parlato qui

QJ Motor e ZX Moto, l'offensiva cinese

Il colpo più rumoroso risale a inizio ottobre, quando QJ Motor ha firmato un accordo pluriennale con Ten Kate Racing, la squadra olandese che vanta il palmarès più ricco nella storia della Supersport. Can Öncü e Zonta van den Goorbergh avranno nel 2027 una moto profondamente diversa da quella vista quest'anno, mentre per il 2028 è previsto un modello completamente nuovo.

Non è da meno ZX Moto, l'altro marchio cinese. La gestione in pista e lo sviluppo sono affidati al team Evan Bros, mentre nello stabilimento di Chongqing si lavora a pieno ritmo per tradurre in pratica le soluzioni studiate in Italia. Confermati il vicecampione del mondo Valentin Debise e Federico Caricasulo. Nel Mondiale resterà una sola squadra ZX, ma il costruttore vuole affacciarsi anche nei campionati nazionali con una moto nuova.

Giapponesi più cauti, Yamaha scende a due team

Kawasaki e Honda schierano ancora una squadra ufficiale, ma con un impegno decisamente inferiore. Kawasaki ha rinunciato a due vincitori di gare come Jeremy Alcoba e Domi Aegerter, sostituiti da David Salvador, vicecampione della Sportbike, e dall'ex iridato Moto3 Jaume Masia. Honda porterà in pista un restyling della CBR600RR e ha rinnovato con Ana Carrasco, campionessa in Supersport 300 e nel WCR, che però in 44 gare di Supersport non è mai andata oltre il 22° posto.

Yamaha passa da tre a due squadre supportate dalla fabbrica dopo l'addio di Ten Kate: restano il team AS dello svizzero Andrea Quadranti, campione in carica, e GMT94 di Christophe Guyot. Con Albert Arenas promosso in Superbike con Go Eleven Ducati, AS ha scelto proprio Alcoba come nuovo leader. Lo spagnolo ha chiuso il 2026 salendo sul podio in tutte le ultime sei gare, quattro delle quali vinte, conquistando il bronzo iridato. Ci sarà ancora anche il team privato Kofler Motorsport, con l'ex campione tedesco Andreas Kofler in sella a una Yamaha.

Triumph raddoppia

Triumph aumenta il proprio impegno ufficiale: il nuovo team Renegade porterà la denominazione "Factory Racing", mentre la PTR di Simon Buckmaster, squadra storica e vincente, sarà indicata soltanto come team supportato. Una distinzione che rischia di contare poco in pista, visto che la Street Triple è stata sviluppata in larga parte proprio da PTR. Il quadro è tracciato: con i cinesi in piena accelerazione e KTM alla finestra, il 2027 potrebbe essere l'ultima stagione prima di un'altra rivoluzione.

Gli italiani al via

Al via della Supersport ci saranno otto team italiani e sette piloti della nostra azione. La formazione più ricca è senza dubbio Kawasaki ufficiale con la gestione di Puccetti Racing ma due piloti stranieri (Masia e Salvador). Motozoo Suzuki invece punta forte su Mattia Casadei, mentre i cinesi di ZXMoto si legano sempre più stretti all'antenna tecnologia Evan Bros, con sede a Ravenna. AS Yamaha è la struttura di Andrea Quadranti, iridata in carica ma senza italiani al via. Invece gioca di nuovo la carta Filippo Farioli il team VFT Yamaha. In casa Ducati la nostrana Feel Racing ha confermato Phillip Oettl, mentre Matteo Ferrari resta nel box di WRP Ducati. Molto attesa la formazione Ducati schierata dall'ex ufficiale Superbike Davide Giuliano (D34) che lancia Dennis Foggia. Dopo una lunga militanza nelle categorie d'accesso del Motomondiale il pilota romano conta di sfruttare il trampolino che ha già rilanciato le carriere di Andrea Locatelli e Nicolò Bulega.