Una Honda CBR1000RR-R Fireblade senza motore termico, con la ruota anteriore che lavora insieme a quella posteriore e un traguardo dichiarato: la 24 Ore di Le Mans del 2029.

Il gruppo che porta avanti il programma SIGMA Regen Superbike ha presentato ufficialmente il nuovo prototipo, battezzato LMT02, e la novità più forte è la trazione su entrambe le ruote. Una soluzione che nel mondo delle moto è sempre rimasta ai margini.

Il progetto nasce in Francia, a SIGMA Clermont, dove studenti e ingegneri lavorano con il supporto di National Moto, squadra di lunga esperienza nell'endurance che ha fornito il telaio Fireblade di partenza. Il primo esemplare, l'LMT01, era servito soprattutto come banco di prova per il propulsore elettrico e per il sistema di recupero dell'energia della batteria.

La ruota anteriore diventa motrice

Il cuore dell'LMT02 è il sistema SRERA, sigla francese di Système de Récupération d'Énergie sur la Roue Avant, cioè sistema di recupero dell'energia sulla ruota anteriore. L'avantreno entra così a far parte sia della trazione elettrica sia della frenata rigenerativa, che finora sfruttava soltanto il posteriore. Secondo quanto dichiarato da SIGMA, la tecnologia è stata collaudata e validata e consente di recuperare fino al 33% dell'energia della batteria.

La scelta dell'anteriore non è casuale. In staccata il peso si sposta in avanti e gran parte del carico frenante grava proprio sulla ruota davanti: è lì che c'è più energia da recuperare. Sulle moto tradizionali la doppia trazione si è sempre scontrata con peso, complessità e problemi di ingombro, perché bisogna far girare la stessa ruota che governa lo sterzo. Con un motore elettrico gestito in modo indipendente, invece, non serve una trasmissione meccanica e l'ostacolo si riduce parecchio.

Oltre alla doppia trazione, il nuovo prototipo adotta una gestione elettronica rivista. Un passo che permette al team di lasciarsi alle spalle la fase sperimentale dell'LMT01 e di avvicinarsi a una moto completa e funzionante.

La tabella di marcia verso il 2029

La strada è ancora lunga. Il prossimo capitolo si chiamerà LMR01 e avrà un primo obiettivo concreto: il record sul giro per moto elettriche sul circuito Bugatti di Le Mans . Dopo arriverà l'LMR02, che secondo i piani dovrebbe avere un'architettura elettrica a 800 volt e una potenza fino a 250 kW, circa 340 cavalli.

LMT01: banco di prova per motore elettrico e recupero di energia LMT02: doppia trazione con sistema SRERA e nuova elettronica LMR01: assalto al record sul giro per moto elettriche al Bugatti LMR02: 800 volt e fino a 250 kW per la 24 Ore del 2029

Resta anche il nodo economico. Il team è ancora alla ricerca di circa 190.000 euro. Trovare quei fondi sarà decisivo per trasformare un progetto universitario in una moto capace di affrontare una 24 ore e diventare un punto di riferimento per l'endurance elettrico.