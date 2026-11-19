Peter Hickman non ha perso tempo a ricordare a tutti perché arrivava a Macao da favorito. Il quattro volte vincitore del Gran Premio ha chiuso il primo turno di qualifiche in 2:26.395, tempo che gli vale la pole provvisoria sul Guia Circuit. Alle sue spalle Paul Jordan, poi l'austriaco Julian Trummer, terzo con un giro all'ultimo tentativo nonostante un errore.

Maurizio Bottalico, unico italiano presente sul tracciato cittadino d'Oriente, parte con un incoraggiante quinto tempo: il podio è un obiettivo concreto.

Per i protagonisti delle road races il giovedì mattina ha segnato finalmente il ritorno in pista, dopo una settimana trascorsa nel sud della Cina tra iniziative promozionali in vista della 58esima edizione della gara a inviti. Ad accoglierli i 6,12 chilometri del tracciato cittadino, stretto tra muretti in pietra e guardrail.

Hickman unico sotto il muro dei 2:30

Il pilota del team Zeeco BMW by 8TEN Racing aveva già lanciato un segnale nelle prove libere: 2:29.913, unico dell'intero schieramento a scendere sotto i due minuti e mezzo. Sul podio virtuale della sessione altri due britannici, Jordan e Phil Crowe.

Appena dieci minuti dopo la bandiera a scacchi è scattata la prima qualifica, da 30 minuti, con vento leggero, 21 gradi di temperatura dell'aria e 22 sull'asfalto. Jordan ha approfittato della pista libera per segnare il primo riferimento, ma a metà turno Hickman comandava già con 2:27.642, davanti a Crowe, Rob Hodson e allo stesso Jordan. Nel finale il britannico ha continuato ad abbassare il proprio tempo fino al 2:26.395 conclusivo.

Maurizio Bottalico in agguato

In casa RVS Motorsport la sessione è iniziata con calma. Sulle moto di Trummer e del compagno di squadra italiano Maurizio Bottalico si stavano ancora completando le ultime regolazioni, e a metà turno entrambi erano ancora fermi ai box. Trummer ha poi trovato il giro buono proprio in extremis, ma non nasconde di aver lasciato qualcosa sul tracciato.