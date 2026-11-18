Primi test, grandi emozioni: Maximo Quiles e David Almansa hanno già iniziato a prendere confidenza con la KALEX Moto2

Moto3 che stanno provando la Moto2. Al momento due, il già campione Maximo Quiles e David Almansa, il maggior candidato al vice-campionato nella classe minore del Motomondiale. Una prima occhiata alla nuova categoria, per ora sembrano gli unici ad aver già dato un'occhiata alla KALEX che guideranno nel 2027, mentre gli altri "promossi" al momento sono ancora in attesa (o non hanno resi noti eventuali test privati). Una prima prova svolta durante la pausa di poco meno di due settimane tra il GP del Qatar e La stagione 2026 deve ancora finire, ma abbiamo già pilotiche stanno provando la. Al momento due, il già campione, il maggior candidato al vice-campionato nella classe minore del Motomondiale. Una prima occhiata alla nuova categoria, per ora sembrano gli unici ad aver già dato un'occhiata alla KALEX che guideranno nel 2027, mentre gli altri "promossi" al momento sono ancora in attesa (o non hanno resi noti eventuali test privati). Una prima prova svolta durante la pausa di poco meno di due settimane tra il GP del Qatar e l'evento in Portogallo nei prossimi giorni. Non è la prima volta che accade, non sorprende quindi vedere i ragazzi Moto3 prendere le misure per il prossimo salto.

Maximo Quiles, prove di Moto2 con Aspar

L'iridato Moto3 2026 salirà di categoria con la stessa struttura con cui ha ottenuto il Mondiale quest'anno. Per quel poco che si sa, il primo test ufficioso in sella alla Moto2, svolto al Aspar Circuit, è stato molto positivo a livello di sensazioni e adattamento, come dimostra la frase comparsa sui social: "Primi giri su una Moto2, l'ho semplicemente amata". Non è stato reso noto nessun riferimento cronometrico né i giri completati, ma è un primo contatto che sicuramente tornerà utile a Maximo Quiles, visto che ha già preso le misure con una moto più impegnativa fisicamente. Adesso però è il momento di ripensare alla Moto3, per chiudere al meglio il percorso in classe minore e, in un futuro più vicino, il penultimo evento del 2026 a Portimao.

Primo contatto anche per David Almansa

"Amore a prima vista" è stato il commento a caldo di David Almansa, che in due giorni a porte chiuse ad Aragon ha avuto modo di provare la KALEX del team Momoven Racing. Nel 2027 farà il salto in Moto2 con Intact GP accanto a Manuel Gonzalez, ma visto che la moto sarà la stessa, ecco una maniera per svolgere una prima presa di contatto, iniziando così a familiarizzare con peso e potenza di un mezzo della classe intermedia del Motomondiale. Come per Quiles, non è stato reso noto nessun riferimento cronometrico ufficiale, ma come per l'iridato Moto3 sicuramente tornerà utile più avanti. Adesso è il momento di consolidare il vice-campionato Moto3: attualmente Almansa è 2° nella generale con 37 punti di vantaggio su Alvaro Carpe, 46 su Brian Uriarte, 76 su Adrian Fernandez, giusto per citare i primi inseguitori. Salvo colpi di scena clamorosi, Almansa salirà in Moto2 con il vice-campionato in tasca.