Nell'ultimo quinquennio MotoGP la Yamaha fatica a trovare la strada per il podio. Dopo la vittoria del titolo mondiale 2021 da parte di Fabio Quartararo, il marchio giapponese sta vivendo una fase di declino nel Motomondiale. Il cambio di regolamento e il nuovo fornitore di gomme previsti per il 2027 potrebbero rimescolare le carte in pista. Ma nei box di Iwata circola un certo pessimismo...

La rivoluzione del 2027

Yamaha potrebbe non essere competitiva all'inizio della nuova era della MotoGP 850cc. Il team manager del team Pramac, Gino Borsoi, vede i nuovi regolamenti come una grande opportunità per ridurre il gap con la concorrenza, ma non si aspetta progressi immediati. Si ripartirà da zero, ci saranno nuove moto per tutti, le gomme Pirelli avranno un comportamento diverso rispetto alle Michelin.

Nell'ultimo biennio il colosso nipponico è scivolato in fondo alla classifica e neppure il passaggio al motore V4 ha portato risultati positivi. La riprogettazione dei prototipi MotoGP è un jolly nelle mani della Yamaha, che dovrà essere brava a cogliere la palla al balzo. Tant'è che nel 2026 i tecnici non hanno quasi apportato aggiornamenti alla M1 per concentrarsi maggiormente sulla moto 2027.

L'evoluzione della Yamaha M1

Siamo ancora all'inizio - ha dichiarato il team director di Pramac, Gino Borsoi, a Motorsport.com -. Sappiamo che l'Austria rappresenta una grande sfida dal punto di vista del motore a causa del layout del circuito. Le prestazioni richieste lì sono molto elevate. Continuiamo ad avere difficoltà in questo ambito. Ma Yamaha ci sta lavorando intensamente". Durante il test ufficiale Pirelli , tenutosi a settembre al Red Bull Ring, la M1 è apparsa ancora in difficoltà rispetto alla concorrenza. È apparso chiaro che c'è ancora del lavoro da fare, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni del motore. "- ha dichiarato il team director di Pramac, Gino Borsoi, a Motorsport.com -.".

Le previsioni di Borsoi non sono molto ottimistiche in vista dell'inizio del prossimo campionato MotoGP. Durante l'inverno bisognerà compiere un mezzo miracolo per ritornare nelle zone di vertice. "Sappiamo di non essere ancora abbastanza veloci. Mi aspetto di fare un vero e proprio salto di qualità a partire da metà stagione o verso la fine".

Test invernali, test verità

A dare un primo responso saranno i test invernali di febbraio e le prime gare. Il team satellite italiano, dopo anni in Ducati, ha deciso di schierarsi con la Casa giapponese. Metterà a disposizione tutto il suo background per dare manforte all'evoluzione della nuova Yamaha M1. Bisogna però andarci con i piedi di piombo e non crearsi false e affrettate aspettative. "Non ci aspettiamo di essere subito in testa. Ma credo che possiamo ridurre il distacco nel corso della stagione", ha concluso Borsoi.