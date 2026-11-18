Nel Mondiale Supersport 2027 non ci sarà la KTM. Il team Freudenberg, la squadra che ha lavorato tutto l'anno per rendere competitiva la 990 RC R, non ha chiesto un posto in griglia a Liberty, il promoter della serie, e resterà fuori dalla entry list.

A spiegare la scelta è l'amministratore delegato della Casa austriaca, Gottfried Neumeister, che in un colloquio esclusivo con Speedweek.com ha messo le cose in chiaro: le risorse vanno alla MotoGP, e in Supersport KTM può esserci soltanto attraverso un partner.

La MotoGP prima di tutto

Il manager non nasconde la stima per il lavoro svolto con Freudenberg, ma ricorda che il budget non è infinito. "Il nostro sviluppo riceve un feedback enorme, è una collaborazione fantastica con Freudenberg", ha detto Neumeister. "Però il nostro budget è limitato, dobbiamo valutare quante cose possiamo fare contemporaneamente. Abbiamo scelto la classe regina, la MotoGP, e ci siamo impegnati per altri cinque anni."

Il modello scelto da Mattighofen è quello del fornitore: KTM mette a disposizione tecnologia e kit, sostiene dietro le quinte e lascia ad altri il compito di correre. Neumeister ammette di sentire le richieste di chi vorrebbe un impegno diretto, ma ribadisce che il reparto Factory Racing deve concentrare i mezzi. La 990 RC, ha aggiunto, è stata la prima proposta della Casa in questo segmento ed è stata accolta bene dai clienti, e l'ambizione di farla crescere resta intatta. "La Supersport per noi può farla solo un partner. La 990 RC è stato il nostro primo tentativo ed è stata accolta bene dai clienti."

Freudenberg punta sull'IDM

Già ad agosto Carsten Freudenberg aveva lasciato intendere che il suo team, nel 2027, sarebbe stato più probabilmente nel campionato tedesco IDM che nel Mondiale. Ora è ufficiale, e il team manager tedesco elenca più di un motivo. "La stagione mondiale inizia già a febbraio in Australia, per noi sarebbe troppo presto per avere tutto omologato e pronto", ha spiegato. "Inoltre partecipare senza il supporto di un costruttore è quasi impossibile. Ma non ci ho nemmeno pensato. Il nostro obiettivo è l'IDM, lì vogliamo provare a essere al via l'anno prossimo."

Il lavoro sulla moto comunque prosegue. Il 10 e 11 novembre la 990 RC R è scesa in pista a Castelloli, a nord-ovest di Barcellona, sul circuito di proprietà del consulente KTM Heinz Kinigadner, con Jonas Folger in sella. "Il meteo non era perfetto, ma abbiamo scoperto molte cose nuove e provato diverse soluzioni su ciclistica e mappature del motore", ha raccontato Freudenberg. Il riferimento cronometrico però è difficile da leggere: "Giriamo con la potenza che sarà consentita dal futuro regolamento. Per questo è difficile dire dove siamo, perché tutti gli altri viaggiano ancora con 145-150 cavalli."

Supersport 2027, cosa cambia

Il Mondiale Supersport avrà infatti un regolamento tecnico rivisto, con un taglio di potenza che porterà le moto della categoria intorno ai 135 cavalli. Al via ci saranno comunque otto marchi: restano Ducati, Honda, Kawasaki, QJ Motor, Triumph, Yamaha e ZX Moto, esce MV Agusta ed entra Suzuki. Tra i nomi già noti figurano Jaume Masia e David Salvador con Kawasaki, Mattia Casadei con Motozoo Suzuki, Valentin Debise e Federico Caricasulo con ZX Moto.

Per vedere una KTM nel Mondiale bisognerà aspettare almeno il 2028. Nel frattempo la 990 RC R continuerà a crescere lontano dai riflettori iridati, con l'IDM come banco di prova.