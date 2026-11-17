Un pizzico di rammarico per il podio solo sfiorato, ma tanta crescita ed esperienza: Christopher Iotti archivia il 2026 nel Trofeo Aprilia RS660 e si rimette in gioco per il futuro. La nostra intervista.

Bilancio abbastanza positivo per Christopher Iotti, che archivia la sua prima stagione nel Trofeo Aprilia RS660. Rimane un po' di amaro in bocca per il podio visto da vicino in alcune occasioni ma non raggiunto, però si preferisce guardare i lati positivi, soprattutto l'esperienza accumulata ed i passi avanti compiuti nel corso della stagione 2026. Ora è tutto in attesa: lavori in corso, qualcosa si muove ma non c'è ancora nulla di ufficiale per il prossimo anno. Ecco intanto il racconto dell'ultimo round ed il bilancio del campionato appena concluso.

Ultimo round del 2026 a Vallelunga, pista che non ti piaceva molto. E adesso?

Adesso mi piace un po' di più! Ci sono sempre tratti di pista che non mi convincono, ma a quanto pare mi vengono abbastanza bene. Nel test di inizio anno avevo fatto davvero tanta fatica, avevo girato in 1:48.2 e c'era bel tempo, mentre nel weekend di gara sono sceso fino a 1:44.9 come best lap.

Il fine settimana non era iniziato molto bene per quanto riguarda il meteo...

Da metà mattina di venerdì fino al primo pomeriggio, secchiate d'acqua! Sono anche stato tra i pochi che hanno saltato l'unico turno di prove libere. Al pomeriggio abbiamo fatto la qualifica 1 sul bagnato, a circa metà turno ero 3°-4°, ma sono rimasto poi nel traffico e ho chiuso 7°. Sabato mattina abbiamo fatto la qualifica 2, su pista a tratti asciutta e umida in alcuni punti: fino a un minuto dalla fine ero 3°, ma mi hanno fregato all'ultimo. Un 5° posto è comunque il mio miglior piazzamento dell'anno, ero a pochi decimi dalla pole.

Tocca poi alle due gare.

Gara 1 l'abbiamo fatta sabato pomeriggio sull'asciutto: partenza discreta, poi sono sempre stato in lotta per il 3° posto. Era alla portata... Però ancora una volta in rettilineo avevo più difficoltà rispetto agli altri, cercavo poi di recuperare in staccata, un po' la stessa situazione di Cremona. Alla fine ho chiuso 7°, negli ultimi due giri ero in crisi anche se eravamo tutti attaccati, tranne Tesini e Lamborghini che ne avevano di più. In Gara 2 invece, nonostante una modifica, non riuscivo a guidare la moto come il giorno prima, e in più ho fatto una cavolata al via.

Mi sono ritrovato 9°, poi ho rischiato un highside e un altro pilota mi ha anche colpito il manubrio. In più, nel primo curvone a destra non ho chiuso il gas perché volevo recuperare, e mi si è chiuso lo sterzo... Avrò fatto 100 metri così, non so come ho fatto a non cadere! All'improvviso poi s'è rimessa dritta e sono andato avanti. Me la sono sognata di notte. Piano piano però sono riuscito un po' a recuperare, anche se non avevo lo stesso passo di Gara 1, e ho chiuso 7°.

Come valuti questa stagione?

Il bilancio è abbastanza positivo. Speravo in un podio, non ci siamo riusciti e un po' di amaro, ma alla fine ho chiuso 5° in campionato e sicuramente ho imparato tante cose. Ad esempio cercavo di ascoltare il più possibile quando mi facevano le modifiche, così mi rendevo conto e potevo dare indicazioni migliori. Ho fatto ancora più esperienza.

Hai programmi per il 2027?

Sono attualmente appiedato e mi sto guardando intorno: qualche offerta c'è, vedremo. Non nascondo che il mio sogno sarebbe il Mondiale Endurance FIM EWC, ma rimane un sogno.