L'addio nel 1998, nel 2027 c'è l'epico ritorno: il circuito di Payerne è l'ultimo tassello del nuovo calendario Motocross MXGP

La Svizzera non è certo una novità nel Mondiale Motocross, ma nel 2027 ci sarà un gradito ritorno. Si tratta del MXGP di Payerne sullo storico circuito di Combremont-le-Petit, che torna in calendario per la prima volta dal 1998 e rappresenterà l'evento di chiusura sia per le classi mondiali che per le categorie dell'Europeo. Appuntamento quindi per il gran finale di 2027 nel Vecchio Continente (dopo due anni conclusi in Australia) nel weekend 2-3 ottobre del prossimo anno. Completato così il percorso da 20 GP che i ragazzi MXGP e MX2 dovranno affrontare nella prossima stagione mondiale.

Il ritorno di un circuito leggendario

Situato tra le colline del cantone di Vaud, Payerne (o appunto circuito di Combremont-le-Petit) è uno dei tracciati naturali più storici e celebri del Motocross di livello europeo e mondiale. Sul piano internazionale, ha ospitato per la prima volta il Campionato del Mondo nel 1961, con lo svedese Sten Lundin vincitore del Gran Premio della categoria 500cc. Un cambio dovuto al fatto che la pista precedente di Trey, dopo nove edizioni, non rispondeva più agli standard necessari per un GP. L'allora nuovo circuito elvetico, naturale al 100% con saliscendi e curve tecniche rimasta quasi invariata nel tempo, ha così continuato a ospitare 32 Gran Premi, fino all'ultima vittoria di Darryll King nel 1998. Un addio causato da più motivi, dalla privatizzazione dei diritti del Mondiale al netto calo di pubblico (dal picco record di 34.000 spettatori nel 1984 ad appena 5000 alla fine degli anni '90). Citando chi ha brillato a Payerne: Torsten Hallman e Heikki Mikkola detengono il record con tre vittorie ciascuno, mentre Joël Robert, Roger De Coster, André Malherbe, Georges Jobé, Kurt Nicoll e Joël Smets sono tra le leggende che hanno trionfato su questo circuito.

Come detto inizialmente, quindi i titoli mondiali MXGP e MX2 nel 2027 saranno assegnati in Svizzera, insieme ai titoli europei di EMX250 e EMX125, di fronte a uno dei pubblici di motocross più esperti e appassionati del continente, e in una regione facilmente raggiungibile per i fan provenienti da Francia, Germania, Italia e altri paesi. Anche il periodo in cui si terrà l'evento ne accresce l'importanza. Payerne chiude una stagione di 20 round iniziata in Andalusia il 28 febbraio, e solo una settimana dopo i piloti si dirigeranno ad Assen per il Monster Energy FIM Motocross delle Nazioni il 10 ottobre, rendendo le prime due settimane di ottobre un momento clou dell'anno del motocross.

Il calendario Motocross 2027 completo