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Dopo il flop KOVE, un nuovo marchio cinese all'assalto della MXGP? Cosa sappiamo finora

Motocross
di Diana Tamantini
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Dai rally al Mondiale Motocross? Il marchio cinese emergente HOTO sta sviluppando una 450 e punta al debutto in MXGP...
Il tentativo di KOVE in MXGP è naufragato, ma si vociferava di un possibile altro marchio cinese. Ora si sa anche il nome: HOTO, costruttore emergente con sede a Chongqing, attivo principalmente nelle competizioni off-road e rally raid con il team ufficiale HOTO Factory Racing. Un primo prototipo si sarebbe visto all'EICMA 2026, un dettaglio curioso poi è che parliamo di una casa fondata da ex ingegneri e dirigenti KOVE, usciti dall'azienda in seguito ad una ristrutturazione. Al momento siamo fermi alle voci di paddock, ma riemerge il nome di Tom Steensels, che avrebbe dovuto guidare il team factory KOVE e che potrebbe essere ora il nuovo perno di questo nuovo progetto, attualmente tutto in fase di sviluppo e senza conferme ufficiali. Ma sarebbe una storia molto interessante...

Cosa si sa al momento 

Il nome significa "cammello rosso", dovuto anche al fatto che l'azienda è l'evoluzione di un team cinese chiamato Red Camel Rally. Ufficialmente Chongqing HOTO Motor Technology Co., Ltd., il marchio è appunto nato da ex collaboratori KOVE e come questo ha iniziato dai rally. Il debutto è avvenuto nel 2025: dominio al Taklimakan Rally in Cina, c'è anche la prima Dakar nella categoria Rally2 con le 450 Rally (progettate internamente ma dal motore di origine KTM). Quest'anno HOTO ha esordito nella classe RallyGP con Mason Klein (ex KOVE), Martin Michek e Haoyu Shi: con Klein il risultato è stato notevole, visto che sono riusciti a portare a termine la competizione al 14° posto assoluto e al 10° posto di categoria.
Ora la sfida si sposta nel Motocross? Come riportano GateDrop e Speedweek, sembra che l'azienda stia ultimando i prototipi (modelli dalla caratteristica livrea bianca e rossa da 450cc, quindi da MXGP) in patria, prima di portarli in Europa ed iniziare i test veri e propri. Tom Steensels dovrebbe guidare la gestione tecnica e logistica del nuovo team HOTO Factory Racing, ancora mistero sui due possibili piloti da schierare. I tempi sono molto, molto stretti ed il progetto è ancora in fase embrionale: non è certo che la squadra riesca a schierarsi al cancelletto di partenza fin dai primi GP, ma non manca l'ipotesi di un'entrata nel Mondiale Motocross a stagione in corso. Le voci iniziano a correre, attendiamo ora eventuali ufficialità su questo nuovo progetto che, assieme a ZXMOTO, dovrebbe segnare l'assalto a tempo pieno della Cina alle ruote tassellate di livello internazionale.

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MXGP

diDiana Tamantini

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