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Test Jerez, Bulega con Ducati 850 rimette in riga Pol Espargaro

MotoGP
di Paolo Gozzi
MotoGP: Bulega svetta nei test con le 850 a Jerez
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Ventiquattro ore dopo aver dovuto inseguire sotto la pioggia, Nicolò Bulega ha rimesso le cose in ordine. Nella seconda e ultima giornata di test a Jerez, riservata ai collaudatori MotoGP con le nuove 850, il neocampione del mondo Superbike ha firmato il miglior tempo in 1’39”253 con la Ducati GP27. Dietro di lui l'Aprilia di Lorenzo Savadori, staccato di 316 millesimi, mentre Pol Espargaró, il più veloce del mercoledì, si è dovuto accontentare del terzo posto.
Il tester KTM è un ottimo riferimento, perchè nelle comparse compiute in questa stagione MotoGP, ovviamente con la RC16 1000, si è rivelato decisamente veloce. Come sempre, i collaudi fanno poco tempo, specialmente a Jerez e soprattutto all'inizio di una nuova era che prevede il cambio di cilindrata e un nuovo fornitore unico di gomme. Ma vedere Nicolò lassù in cima fa comunque un bell'effetto.

Meteo più clemente, tempi in calo

A fare la differenza rispetto alla prima giornata sono state le condizioni della pista. Nel pomeriggio la pioggia ha smesso di cadere e i cronometri sono scesi di conseguenza, dando finalmente ai piloti la possibilità di spingere. Bulega ne ha approfittato per stabilire il riferimento del giovedì, ribaltando la gerarchia del giorno prima, quando sul bagnato era stato Espargaró a precederlo di otto decimi, come avevamo raccontato in Test Jerez sotto la pioggia: Pol Espargaró beffa Bulega, il campione SBK a otto decimi.
Curiosamente il distacco è rimasto lo stesso, ma a parti invertite: stavolta è lo spagnolo della KTM ad aver chiuso a circa otto decimi dalla vetta, scivolando alle spalle anche di Savadori.

Savadori, giornata di chilometri per Aprilia

Il collaudatore della Casa di Noale non si è limitato al tempo. Il pilota romagnolo ha completato oltre 50 giri sul tracciato andaluso, un lavoro corposo che gli ha permesso di restare nella scia della Ducati a poco più di tre decimi. Un segnale interessante per Aprilia in questa fase di sviluppo delle moto di nuova generazione.

Pirro lavora sulla V4 per il 2027

In pista c'era anche Michele Pirro, impegnato su un programma diverso: lo sviluppo della Ducati V4 in vista del 2027. Il pugliese ha chiuso con un miglior crono di 1’43”012, a tre secondi e sette decimi dalla 850 di Bulega, ma il suo lavoro non era orientato alla prestazione pura.
Con Jerez in archivio, i collaudatori hanno chiuso l'ultima uscita prima del test ufficiale di inizio dicembre a Valencia, dove le 850 torneranno in pista per un altro passo verso la nuova era della MotoGP.
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