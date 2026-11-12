Campioni in Pista a Madonna di Campiglio. Il Mondiale MotoGP 2026 non è ancora chiuso, ma Ducati ha già fissato l'appuntamento con il futuro. Lunedì 18 gennaio Marc Marquez e Pedro Acosta si mostreranno per la prima volta in pubblico con i colori del team ufficiale, durante la quinta edizione consecutiva dia Madonna di Campiglio.

Borgo Panigale è la prima squadra della classe regina ad annunciare quando toglierà i veli alla livrea 2027. L'annuncio è arrivato con un messaggio di Ducati Corse sui social, che richiama la "squadra rossa sulla neve bianca" e invita i tifosi a segnare la data sul calendario, promettendo ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

Nell'invito, per forza di cose, non figurano i nomi dei piloti. Acosta è sotto contratto KTM fino al 31 dicembre, Marc Marquez ha rinnovato fino al 2028 compreso ma non è detto che una volta conquistato il decimo Mondiale, possa dire addio anticipato. Ne abbiamo parlato qui. Sarebbe un colpo di scena clamoroso.

Una coppia tutta spagnola

Il piatto forte della festa sulla neve sarà proprio l'immagine dei due compagni di box vestiti di rosso. Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo, lascia Ducati per Aprilia e il suo posto va ad Acosta, che ha firmato un contratto biennale dopo tre stagioni in MotoGP con KTM. Marquez, dal canto suo, ha già rinnovato per altri due anni con la casa bolognese. Il dato curioso riguarda l'intera famiglia Desmosedici: nelle tre squadre Ducati ci sarà un solo pilota italiano, Nicolò Bulega, campione del mondo Superbike in arrivo nel team VR46.

Il primo vero incrocio in pista tra i due arriverà prima, nel test di Valencia, ma come sottolinea Motosa quella uscita ha un valore relativo: i contratti in MotoGP scadono il 31 dicembre e per questo Acosta, ancora legato agli impegni con KTM, non potrà esibire gli sponsor del nuovo team fino a quella data. Campiglio sarà quindi il debutto ufficiale della coppia.

Le 850cc restano sotto chiave

Il 2027 apre una nuova era per la MotoGP, con il passaggio ai motori da 850cc e l'arrivo di Pirelli come fornitore unico di pneumatici. Proprio per questo è difficile aspettarsi grandi rivelazioni tecniche sul palco: le moto esposte saranno con ogni probabilità versioni preliminari del prototipo, visto che le presentazioni delle squadre sono tradizionalmente eventi molto blindati. A Madonna di Campiglio sarà la livrea a prendersi la scena, al centro di una kermesse di tre giorni. Poi il via della nuova stagione, in programma in Thailandia.

Prima c'è un titolo da chiudere

Prima di pensare all'inverno, però, Marquez ha un conto aperto con la storia. Mancano due round e dopo il GP del Qatar il numero 93 comanda la classifica con 60 punti di vantaggio: il prossimo weekend in Portogallo potrà chiudere i conti già con una vittoria nella Sprint. Sarebbe l'ottavo titolo in MotoGP, che lo porterebbe al secondo posto di sempre, alla pari con Giacomo Agostini e davanti a Valentino Rossi, oltre al decimo mondiale considerando tutte le classi. Solo Agostini con 15 e Angel Nieto con 13 ne hanno di più.

C'è anche un altro primato in palio: nessuno ha mai vinto il titolo dopo essere stato sotto di 100 punti. Il record appartiene a Bagnaia, che nel 2022 rimontò 91 lunghezze a Fabio Quartararo. Se Portimao andrà come spera, Marquez arriverà sulle nevi del Trentino da dieci volte campione del Mondo e un compagno di squadra che promette di non lasciargli un attimo di tregua.